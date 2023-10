683

A comunicação é a base para estabelecer um relacionamento harmonioso e saudável. Amizade, cumplicidade, capacidade para dialogar e resolver conflitos são fundamentais na relação e é essencial conhecer o(a) parceiro(a) antes de firmar um compromisso como o casamento. Para auxiliar na compreensão do outro, as psicólogas fundadoras do Instituto do Casal, Denise Miranda de Figueiredo e Marina Simas de Lima, assinam o livro “Antes de Casar", lançamento da Matrix Editora.





Psicoterapeutas de casais há mais de 30 anos, as especialistas desenvolveram 100 perguntas que abrangem diversos temas, como trabalho, sexualidade, antigos relacionamentos, intenção de ter ou não filhos biológicos ou adotivos, e outros assuntos. As indagações permitem que os futuros casais entendam os valores, crenças e objetivos de cada um, promovendo um conhecimento mais abrangente sobre a relação a dois.





Questões como “Se o seu trabalho ou de seu(sua) parceiro(a) oferecer oportunidades de promoção ou transferência, como vocês poderão lidar com isso? Quem cederia?”, ou “Como você acha que a frequência do sexo pode afetar a satisfação em um casamento?” e, ainda, “Na sua opinião, como um casal pode equilibrar carreira, filhos e casamento?” são algumas das indagações que aparecem nas cartas.





Esse recurso contribui na construção de espaços em que cada um poderá falar de suas expectativas e preocupações, favorecendo uma relação saudável durante o casamento. “Antes de Casar” é uma ferramenta de apoio para traçar um caminho equilibrado e coeso até o altar.





capa do livro Antes de casar Matrix Editora/ Divulgação

Antes de casar





Autoras: Denise Miranda de Figueiredo e Marina Simas de Lima

Editora: Matrix Editora





Número de páginas: 100





Preço: R$ 4





Onde encontrar: Site da editora, Amazon