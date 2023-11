683

São alvos desse serviço, mulheres que fizeram a reconstrução da mama e, para um complemento estético e impacto psicológico, terão novamente a imagem da aréola na pele Freepik





O Hospital da Baleia realiza, nos dias 26 e 27 de outubro, um mutirão com cirurgias plásticas de reconstrução de mama e mastectomia em pacientes passando por diferentes estágios do tratamento de câncer de mama. Será a terceira edição do mutirão, feito como referência à campanha do Outubro Rosa, com apoio da empresa Motiva – que fornecerá as próteses para os procedimentos.









Cerca de 20 profissionais estarão empenhados no mutirão, entre os cirurgiões plásticos, residentes, mastologistas e equipe de apoio, utilizando quatro salas do bloco cirúrgico simultaneamente. O cirurgião plástico Bruno Figueiredo e a mastologista Claudia Márcia comandarão os procedimentos, com a participação do cirurgião plástico Eduardo Montag.





Leia também: Mulheres em tratamento de câncer de mama são tema de exposição em BH O mutirão permite um avanço e alcance de mais pacientes com esse tipo de procedimento, visto que, somente no Hospital da Baleia, são realizadas cerca de cinco cirurgias de mastectomia e plástica simultâneas por mês.

Autoimagem





Além dos procedimentos cirúrgicos, por meio de uma ação voluntária de um estúdio de estética e tatuagem, até 12 pacientes receberão procedimento de micropigmentação das aréola. São alvos desse serviço, mulheres que fizeram a reconstrução da mama e, para um complemento estético e impacto psicológico , terão novamente a imagem da aréola na pele.

Outra ação com impacto de melhoria na autoimagem das pacientes será a disponibilidade de uma equipe de estética, que montará um salão de beleza para penteados nessas mulheres, além de uma série de peças de roupas doadas por uma loja parceira do hospital.