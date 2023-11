683

Angélica Nogueira, oncologista da Oncoclínicas e uma das colaboradoras do estudo, destaca que depois de mais de 20 anos sem avanços terapêuticos, a análise revelou que o acréscimo da imunoterapia impacta significativamente a sobrevida livre de progressão de doença





O estudo Keynote-A18 vem mostrando avanços a passos largos no combate ao câncer do colo do útero localmente avançado e de alto nível. Por meio do uso do imunoterápico pembrolizumabe combinado ao atual padrão de tratamento da doença, foi possível abordar uma nova alternativa terapêutica, que vai além da quimiorradioterapia isolada. Dentre os resultados foi possível destacar uma melhora significativa na sobrevida livre de progressão da doença.









Para Angélica Nogueira, oncologista da Oncoclínicas e uma das colaboradoras do estudo, este pode ser considerado um dia histórico no combate ao câncer do colo do útero: “Depois de mais de 20 anos sem avanços terapêuticos no cenário da doença localmente avançada, a análise revelou que o acréscimo da imunoterapia impacta significativamente a sobrevida livre de progressão de doença”.

A oncologista brasileira explica que pacientes com câncer do colo do útero localmente avançado e de alto risco geralmente possuem um prognóstico ruim, com mais da metade apresentando recorrência da doença em períodos médios de dois anos: “Os resultados da análise recém divulgada são encorajadores diante de um cenário que exige a abordagem de novas opções de tratamento para essas mulheres para além das sessões de radioterapia e quimioterapia. É um avanço que, de fato, pode levar a uma mudança relevante nos protocolos atuais de tratamento da doença”.





“Os resultados mostrados até aqui são positivos, favorecendo a adição de imunoterapia ao protocolo de tratamento padrão, baseado no uso de cisplatina, radioterapia externa e braquiterapia. Apesar dos dados ainda não serem maduros suficientes para que a gente possa afirmar que essa associação traz benefícios também à sobrevida global das pacientes, o ganho de sobrevida livre de progressão neste contexto, ao meu ver, pavimenta caminhos para, em um futuro bem próximo, nós passarmos a prescrever essa combinação para tratar casos de câncer do colo do útero localmente avançado”, comenta a oncologista Andreia Melo, líder nacional de ginecologia oncológica na Oncoclínicas e também uma das colaboradoras do estudo.

Cenário da doença

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2023 cerca de 17.010 mulheres serão diagnosticadas com câncer do colo do útero no Brasil a cada ano, o que representa um risco considerado de 13,25 a cada 100 mil casos. Vale lembrar ainda que a doença é o terceiro tipo de câncer que mais afeta o público feminino, por isso, é muito importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes para o início do tratamento.





Uma das ferramentas essenciais para a prevenção primária à doença é a vacinação contra o HPV, disponível para crianças a partir de 9 anos de idade em toda a rede pública do país. Além da imunização, que idealmente deve ocorrer antes do início da vida sexual, é importantefazer os exames de rotina ginecológica, como o Papanicolau (anualmente e depois a cada três anos), dos 25 aos 64 anos de idade. O exame deve ser feito mesmo se a mulher for vacinada contra o HPV, pois a vacina não protege contra todos os tipos oncogênicos do vírus.