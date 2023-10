683

Os eclipses solares não ocorrem com tanta frequência Freepik

Uma das datas de maior potencial energético se aproxima. O eclipse solar, que acontece neste sábado (14/10), e será visível em diversas partes do Brasil, pode estar associado ao surgimento de desafios, transformações, bloqueios e inícios de crise. Mas será que há o que temer?



De acordo com o astrólogo do Astrocentro, Roberto Rosa, o movimento do universo pode trazer mudanças repentinas. Nesse momento, ele reforça a importância de direcionar atenção para o autodescobrimento e se preparar para enfrentar eventuais adversidades. "É graças ao eterno movimento do universo que vivemos, progredimos e mudamos. Ele afeta nosso emocional, interferindo em nossos sentimentos, nossa alma e, em grandes e raros fenômenos como esse eclipse solar, todos nós seremos afetados."



Como o eclipse solar afeta os sentimentos





Os eclipses solares não ocorrem com tanta frequência, isso porque a Lua precisa passar entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar de maneira parcial ou total. E esse processo impacta profundamente nos signos."Os signos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, devem estar mais atentos a mudanças de humor repentinas e um grande aumento da sensibilidade. Nesse período, estarão mais frágeis. Sendo assim, toda mudança que será imposta por essa energia vai trazer muita instabilidade", comenta o astrólogo.Além desses signos em específico, Roberto alerta que todo mundo precisa estar atento. "Tirando esses signos que estarão mais sensíveis nesse período, todos os outros precisam estar alerta para mudanças, porque no fim das contas esse fenômeno tende a deixar sua marca antes, durante e depois do seu acontecimento", complementa.O astrólogo ainda aconselha a não tomar decisões importantes nesse período. "Espere esse fenômeno ocorrer para tomar grandes decisões e fazer mudanças definitivas. Tenha em mente que essa é uma época favorável para que grandes crises ocorram. Então, o melhor conselho é: fique no seu lugar e procure se manter organizado mentalmente e fisicamente até esses dias passarem. Continue com suas atividades rotineiras e fuja de conflitos", aconselha.