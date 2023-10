Estamos com uma vida mais longeva, mas não adianta ter mais anos para viver e não ter qualidade para vivê-los Arquivo Pessoal

Com o aumento de quase 40% da parcela de pessoas com 60 anos ou mais nos últimos dez anos, segundo o IBGE, torna-se fundamental tratar as questões vitais para um processo de envelhecimento com qualidade. É com essa premissa que acontece a XVIª edição do Fórum Internacional da Longevidade, no Teatro Bradesco, São Paulo. A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, de 66 anos, conduzirá o evento.