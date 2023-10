683

Ilustração pixabay



Você já parou para pensar na complexidade que existe por trás dos tipos sanguíneos? Aqueles grupos que aprendemos na escola, como A, B, AB e O são apenas a ponta do iceberg.

Por trás dessas letras aparentemente simples reside um universo de antígenos, anticorpos e fatores Rh que determinam a compatibilidade sanguínea entre doadores e receptores. Além disso, existem sistemas de grupos sanguíneos menos conhecidos, como o Lewis e o Duffy, que desempenham papéis importantes em questões de saúde e transfusões sanguíneas.

De acordo com o hematologista do Hospital Santa Marta, Rafael Vasconcelos, os profissionais dessa área desempenham um papel crucial na medicina, ajudando a definir se um paciente precisa de uma tipagem sanguínea estendida além do ABO Rh. " Isso é especialmente relevante no contexto de certas doenças. Além disso, orientamos gestantes que podem desenvolver anticorpos que afetam a saúde do bebê."

O hematologista destaca ainda um marcador genético intrigante para o entendimento fisiológico humano: o antígeno Diegoª (Diª) é pouco conhecido, mas desempenha um papel importante em estudos antropológicos. "Ele é considerado um marcador genético para a raça mongoloide, sendo mais comum em populações asiáticas e indígenas americanos. Essa diversidade sanguínea destaca a complexidade e a riqueza da genética humana", exemplifica.









A diversidade dos genes





- O hematologista Rafael Vasconcelos explica que os tipos sanguíneos são resultado da expressão de diferentes açúcares e proteínas na superfície das hemácias. “As variações são causadas por polimorfismos nos genes, assim como temos diferenças na cor de pele e de olhos. Essas variações genéticas formam a base para a classificação dos tipos sanguíneos.”

- No mundo dos tipos sanguíneos, os mais comuns são A, O, B, mas o tipo AB é um dos mais intrigantes. É uma raridade, ocorrendo em uma minoria da população. Cada tipo sanguíneo tem suas características únicas, e entender essas diferenças é fundamental para a medicina transfusional.

- O Fator Rh é um aspecto crítico dos tipos sanguíneos. Relaciona-se com a presença ou a ausência do antígeno D na superfície das hemácias. Pacientes com tipagem Rh negativa que recebem sangue Rh positivo correm o risco de desenvolver anticorpos que podem afetar futuras gestações. O soro anti-D é uma ferramenta valiosa para prevenir esse problema.

- Uma das formas mais nobres de ajudar os outros é doar sangue. O hematologista enfatiza que o processo de doação é seguro e sempre acompanhado por profissionais de saúde. As raras reações, como tontura ou desmaio, são prontamente atendidas. Durante a avaliação pré-doação, são verificados fatores que podem adaptar o doador para garantir a segurança tanto do doador quanto do receptor.

fique por dentro

Tipo A+

Pode doar para: A e AB

Pode receber de: A , A-, O e O-





Tipo A-

Pode doar para: A , A-, AB e AB-

Pode receber de: A- e O-





Tipo B

Pode doar para: B e AB

Pode receber de: B , B-, O e O-





Tipo B-

Pode doar para: B , B-, AB e AB-

Pode receber de: B- e O-





Tipo AB

Pode doar para: AB

Pode receber de: todos os tipos sanguíneos (A , A-, B , B-, AB , AB-, O e O-)





Tipo AB-

Pode doar para: AB e AB-

Pode receber de: A-, B-, AB- e O-





Tipo O

Pode doar para: A , B , AB e O

Pode receber de: O e O-





Tipo O-

Pode doar para: todos os tipos sanguíneos ( A , A-, B , B-, AB , AB-, O e O-)

Pode receber de: O-