O uso excessivo dos celulares levanta preocupações em diferentes aspectos, mas um, em particular, não é assim tão observado: os aparelhos são veículos de contaminação por microrganismos. Estudo do Centro Universitário Devry Metrocamp, de Campinas, informa que eles podem abrigar mais de 23 mil tipos. E, para quem costuma levar o celular para o banheiro, fica o alerta. Pesquisas mostram a possibilidade de acumulação de bactérias das fezes e, como consequência, o desenvolvimento de diversas doenças. As análises apontam que os equipamentos são mais sujos que os assentos sanitários propriamente ditos.





As mãos estão em contato constante com microrganismos (como vírus, bactérias e fungos) e são, sabidamente, canais de infecção, o que também acontece com os telefones. Cientistas se debruçam sobre o tema e já está comprovado que os aparelhos podem ser contaminados com diversas classes de bactérias patogênicas, como a E.coli, que se origina das fezes humanas e causa diarreia; a Staphylococcus, responsável por infecções cutâneas; a Actinobacteria, causadora de difteria e tuberculose; a Enterococcus, que pode ocasionar meningite; e a Citrobacter, que pode causar doenças do aparelho urinário.





A situação fica ainda mais grave considerando que muitos patógenos que podem ser carregados pelos telefones são resistentes a antibióticos, como demonstrado cientificamente, o que faz com que o tratamento convencional seja impossibilitado. Entre as muitas doenças contraídas dessa forma, estão incluídas infecções na pele, no intestino e no sistema respiratório, inclusive com risco de morte.





O material de que são feitos os celulares também pode conter e transmitir vírus. O vírus do resfriado comum, por exemplo, sobrevive em superfícies plásticas por até uma semana. Os aparelhos também podem abrigar o rotavírus, que causa infecção estomacal em crianças, e o próprio vírus da COVID-19.





Uma forma de evitar o problema é a higiene constante. Limpar a superfície do aparelho com álcool isopropílico, além de manter as mãos que o manuseiam sempre limpas, é fundamental. Sabão, detergente ou álcool em gel não são indicados. Também é recomendado utilizar panos macios, que não soltam fiapos, evitando toalhas, lenços abrasivos, papel-toalha e itens similares.





É importante, ainda, limpar as capinhas, notórias por acumular sujeira. Nesse caso, se forem fabricadas com plástico, silicone ou materiais do tipo, dá para aplicar água e sabão e deixar secar. Outros materiais, como o couro, devem ser higienizados com produtos específicos.

Epidemia de vício em smartphones

O Brasil é o segundo país que mais usa celular no mundo, e esse dado impressionante pode esconder riscos sérios para a saúde. Com a popularização dos smartphones, o uso desses aparelhos tem se tornado cada vez mais constante, e muitas pessoas passam a maior parte do dia conectadas, seja por necessidade profissional ou por entretenimento.