683

Fabiano também faz parte da Intertel (acima de 99 de percentil), Triple Nine Society e ISPE High IQ Society (com 99,9 de percentil), e Helliq Society (com 99,9 de percentil) Arquivo pessoal





Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em neurociências, foi aprovado pela ISI Society como uma das 24 pessoas com maior QI do mundo. Além dos pontos do QI, a entidade tem como critério pedir comprovações de feitos que indiquem a criatividade do indivíduo, considerando-a juntamente com as pontuações tradicionais (99,95 de percentil).





De acordo com Fabiano de Abreu, a criatividade nem sempre pode ser indicada pelos pontos de QI. "Enquanto o QI mede as habilidades analíticas e de resolução de problemas de um aluno, a criatividade mede sua capacidade de pensar fora da caixa, apresentar novas ideias e se expressar de maneiras únicas. Para ser criativo tem que ser inteligente, mas o tamanho da criatividade não tem relação com o tamanho do QI. Pessoas de alto QI tendem a ser mais criativas, mas a criatividade que consolida e transforma, tem relação com a personalidade e a cognição. Tendo que unir ambos os fatores, inteligência e personalidade, somado ao conhecimento, experiência e nuances que não interfiram no cognitivo para um melhor processo criativo", explica.

Membro da Mensa, a mais famosa sociedade da área e que só aceita membros com pontuação acima de 98 de percentil, Fabiano também faz parte da Intertel (acima de 99 de percentil), Triple Nine Society e ISPE High IQ Society (com 99,9 de percentil), e Helliq Society (com 99,9 de percentil).