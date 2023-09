683

trabalhadores no mundo têm algum tipo de transtorno mental DC Studio/Freepik



A Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), aponta que cerca de 15% dos trabalhadores no mundo têm algum tipo de transtorno mental. Um fator que favorece a frequência de colaboradores com transtornos mentais são ambientes corporativos não saudáveis - ocasionando síndrome de burnout, depressão e ansiedade. Camila de Cássia Ribeiro, psicóloga da Rede de Hospitais São Camilo, de São Paulo, reforça sintomas que podem exigir ajuda profissional: lapsos de memória frequentes; falta de motivação para realizar atividades rotineiras; mudanças bruscas de humor; sensação de vazio, ansiedade e pessimismo. Nesses casos, reconhecer a necessidade de buscar ajuda é preciso e saudável para que a questão não se agrave com o passar do tempo.

Teste da bochechinha Kamran Aydinov/Freepik

Teste da bochechinha





Capaz de identificar mais de 340 doenças genéticas tratáveis que se manifestam na infância, o teste da bochechinha é um exame que complementa, mas não substitui, o teste de pezinho - capaz de detectar um pouco mais de 50 enfermidades. A análise de ambos os testes, amplia o número de doenças analisadas nos recém nascidos. A coleta da amostra da mucosa bucal é muito simples e indolor, e pode ser realizada em qualquer idade desde o nascimento. A partir dessa amostra, é obtido o DNA. A análise do material da criança permite identificar a causa genética de doenças que podem ser graves e silenciosas. As doenças investigadas pelo teste já têm tratamento e estão relacionadas a: surdez, neoplasias; doenças endócrinas, renais, pulmonares, neurológicas, entre outras. Em caso de resultado positivo, é necessário procurar um médico para aconselhamento genético.

Sexualidade masculina 8photo/Freepik

Sexualidade masculina





Para incentivar a promoção de saúde entre os adolescentes meninos, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) realiza, durante todo este mês, a 6ª edição da campanha #VemProUro, que este ano aborda as principais questões que afetam essa faixa etária, como dúvidas sobre sexualidade, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), álcool, cigarro eletrônico e a importância da vacina contra o HPV (que previne o câncer de colo uterino, pênis e regiões anal e oral). A consulta ao médico nessa idade é importante para avaliação do desenvolvimento físico, emocional e nutricional, além de esclarecer dúvidas inerentes à puberdade. As ações de esclarecimento serão realizadas nas redes sociais Instagram, Facebook e TikTok (@portaldaurologia) da SBU.

Micro-ondas Fabrikasimf/Freepik

Micro-ondas





Segundo a nutricionista Érica Caroline Feitoza, professora do curso de nutrição da Uniderp, o micro-ondas não oferece riscos à saúde, mas há formas corretas de utilizá-lo. Um dos cuidados envolve a escolha do material do recipiente utilizado e o aquecimento de maneira uniforme para garantir a qualidade sanitária do produto final. Ao escolher, compre um recipiente próprio para esquentar no micro-ondas, escolhendo preferencialmente vasilhas de vidro, cerâmica ou plástico. Nos plásticos, a recomendação é que tenham a indicação “livre de BPA” e/ou identificação visual da indicação do uso em micro-ondas. Verifique o símbolo de reciclagem no fundo do recipiente. Os plásticos que contêm os números um, dois, quatro e cinco são geralmente considerados mais seguros para aquecimento. Além disso, a especialista alerta para o uso do cloro e produtos químicos para a higiene e limpeza do aparelho - sendo inadequados e podendo se instalar nas paredes do forno e contaminar os

alimentos.

Saúde feminina Pixabay

Saúde feminina

Com o objetivo de levar conscientização sobre a saúde feminina a toda a sociedade, a rede de clínicas Meu Doutor Novamed, do Bradesco Seguros, apresenta a cartilha “Saúde Feminina”. Baseado em orientações de médicos e especialistas da rede, o guia contempla toda a jornada de transformações, da menstruação ao climatério. A proposta da cartilha, dividida em 25 tópicos, é dar apoio a todas as pessoas que buscam informações sobre a saúde feminina, desmistificando impressões equivocadas e contribuindo para a naturalização desses temas, como parte do processo da fisiologia e do desenvolvimento em diferentes momentos da jornada feminina. O conteúdo tem como foco a Atenção Primária à Saúde (APS), que é capaz de resolver cerca de 80% das demandas de saúde, segundo a OMS. A cartilha pode ser acessada, gratuitamente, no site da Meu Doutor Novamed.