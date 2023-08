683

Um parasita normalmente encontrado em cobras foi removido "vivo e móvel" do cérebro de uma mulher, algo que não havia sido visto nos registros médicos, disseram médicos australianos nesta terça-feira(29).



Surpresos, os médicos realizaram uma ressonância magnética em uma mulher australiana de 64 anos depois que ela começou a sofrer lapsos de memória e notaram uma "lesão atípica" na parte frontal do cérebro.



Ressonância mostra parasita no cérebro de uma mulher Handout / THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY / AFP Era uma larva de sete centímetros chamada Ophidascaris robertsi, que, segundo os pesquisadores, são comuns em cangurus e cascavéis diamante, mas não em humanos.



"Este é o primeiro caso humano de Ophidascaris no mundo", disse o especialista em doenças infecciosas Sanjaya Senanayake.



"Até onde sabemos, é também a primeira vez que aparece no cérebro de uma espécie de mamífero, humano ou não", acrescentou.



Os investigadores acreditam que a mulher foi infectada depois de procurar arbustos comestíveis perto de sua casa, que podem ter sido contaminados com larvas parasitas espalhadas pelas fezes das cobras."Nunca é fácil ou desejável ser o primeiro paciente do mundo para alguma coisa", afirmou Senanayake."Não consigo expressar o suficiente a nossa admiração por esta mulher que demonstrou paciência e coragem no processo", acrescentou.O caso foi publicado na revista Emerging Infectious Diseases e Senanayake antecipou que mais casos poderiam ser detectados em outros países.