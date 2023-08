683

A sub-variante EG.5, nomeada como Éris, já identificada em mais de 50 países, possui mutações que conferem maior capacidade de transmissão e de escape imune, tornando-a capaz de aumentar o número de casos mundialmente. A EG.5, sub variante da cepa Ômicron, pode se tornar predominante, substituindo a XBB.1.16 (Arcturus), atualmente presente na maior parte dos países.



Números no Brasil

BA.6 A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) salienta que a sub-variante ainda não foi identificada no Brasil, porém é possível que possa já estar circulando no país de forma silenciosa, devido ao baixo índice de coleta e análise genômica no país. O orgão afirma ainda que nos últimos dias não houve modificação no cenário de casos notificados de COVID-19 ou aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Brasil no momento - não havendo necessidade de mudança das recomendações vigentes. "[Contudo]Devemos estar atentos à possibilidade de uma nova onda de casos ocorrendo nas próximas semanas, com baixo potencial de casos graves, baseado no cenário epidemiológico nos países onde ela já circula", afirma.

Ainda sem nome oficial e identificada, até agora, em Israel e na Dinamarca, a variante BA.6 pode ter chegado ao Reino Unido e aos Estados Unidos, segundo especialistas ouvidos pelo tabloide britânico The Mirror. A nova cepa tem um nível espantoso e alarmante de mutação, segundo cientistas. Autoridades de saúde do Brasil ainda não se pronunciaram sobre a nova variante ou sobre o uso de máscaras. Mas tal como acontece com outras variantes da COVID, o risco de doenças graves permanece maior para pessoas idosas ou com problemas de saúde subjacentes significativos - sendo necessário priorizar os cuidados nessa faixa etária.

Recomendações

A SBI recomenda fortemente que as seguintes medidas sejam seguidas pela população brasileira para reduzir o risco de impactos pela provável circulação da EG.5 e demais sublinhagens do SARS-COV-2 no território nacional: