683

Evento traz um enfoque especial na discussão de casos clínicos reais Freepik

Belo Horizonte se prepara para receber a Jornada Mineira de Reumatologia, que acontecerá entre esta quinta-feira (17/8) e sábado (19/8), na Associação Médica de Minas Gerais. O evento, promovido pela Sociedade Mineira de Reumatologia, reúne especialistas de diversos segmentos da saúde para proporcionar uma interação multidisciplinar.





Formato interativo proporciona aos participantes a oportunidade de debater questões complexas e desafiadoras, diz a presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, Maria Fernanda Brandão de Resende Guimarães Sociedade Mineira de Reumatologia/Divulgação

Com o objetivo de impulsionar a prática clínica e promover uma abordagem holística no tratamento de pacientes reumatológicos , a Jornada deste ano traz um enfoque especial na discussão de casos clínicos reais.De acordo com a presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, Maria Fernanda Brandão de Resende Guimarães, esse formato interativo proporcionará aos participantes a oportunidade de debater questões complexas e desafiadoras."A jornada permitirá uma troca de experiências e o aprendizado conjunto com profissionais de outras especialidades. Durante o evento, especialistas renomados em neurologia, endocrinologia, infectologia, oftalmologia e hepatologia participarão das discussões, enriquecendo ainda mais o debate com suas perspectivas e conhecimentos específicos", afirma.No primeiro dia do encontro, especialistas trarão informações sobre a osteoporose , doença que pode levar a fraturas ósseas e resultar na incapacidade física, além de aumentar o risco de complicações graves.Segundo Maria Fernanda, esse momento da jornada é especialmente voltado aos médicos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre a osteoporose. "O objetivo é destacar a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e do tratamento adequado dessa condição que afeta uma porcentagem importante da população em todo o mundo", reforça.A especialista também destaca a relevância do tema e a necessidade de abordá-lo de maneira abrangente. "A osteoporose é uma condição que pode impactar significativamente a qualidade de vida. É essencial que profissionais da saúde estejam bem informados sobre as melhores práticas de diagnóstico, tratamento e prevenção para que possam oferecer o melhor cuidado aos seus pacientes", complementa.As inscrições estão abertas e a programação inclui palestras, mesas-redondas e workshops que abordarão avanços recentes na área, novas terapias, diagnósticos e tratamentos inovadores.As vagas são limitadas e a expectativa é de que médicos, estudantes e profissionais da saúde de todo o país possam participar dessa oportunidade de aprendizado, networking e troca de conhecimentos.Para outras informações e inscrições, basta acessar o site oficial do evento - www.jornadamineiradereumatologia2023.com.br - ou entrar em contato por meio do e-mail