683

Hoje, 15 de agosto, Dia dos Solteiros, pesquisa revelou que 40% dos participantes já contrataram acompanhantes mais de cinco vezes StockSnap/Pixabay







Minas Gerais lidera o ranking em 18%, seguido de São Paulo, com 16% e Rio Grande do Sul com 14%. Em relação à moradia, 51% dos clientes moram sozinhos, pouca diferença para os 46% que moram com a família contra o pequeno grupo de 6% que moram com amigos

As características físicas preferidas





Entre os participantes, 40% confirmam que já contratou acompanhantes mais de cinco vezes e, entre todos que já contrataram os serviços pelo menos uma vez o número é ainda maior 83%. E 89% encontraram o que buscava por meio de site de anúncios contra os 9% que foram até um estabelecimento físico, como boates ou casas de encontro.



Leia: Efeitos da solidão se comparam a males do cigarro, diz autoridade de saúde dos EUA.



Os solteiros representam 51% do total dos entrevistados e 43% afirmam estar em relacionamento sério com alguém, contra apenas 7% de pessoas em relacionamento casual ou aberto. Destes 60% não têm filhos, dentre os 41% que afirmam ter, a grande maioria tem apenas uma criança (49%).Entre os participantes, 40% confirmam que já contratou acompanhantes mais de cinco vezes e, entre todos que já contrataram os serviços pelo menos uma vez o número é ainda maior 83%. E 89% encontraram o que buscava por meio de site de anúncios contra os 9% que foram até um estabelecimento físico, como boates ou casas de encontro.

Segundo a pesquisa, o ponto mais importante para que alguém contrate um(a) acompanhante são as características físicas do profissional (29%), seguido pela forma como o profissional responde no WhatsApp (24%) e ser exatamente como descrito no site (20%). A característica que menos é levada em conta é o valor do atendimento (5%).

Simpatia, educação, rosto bonito

Os três fatores mais valorizados em um(a) acompanhante, em ordem de preferência, são: simpatia, educação e atenção (33%), o rosto bonito e corpo no padrão de agrado do cliente (27%), valor do atendimento, educação e físico (14%). Os fatores menos valorizados são respeito e honestidade, que foi sinalizado por apenas 6%, e atendimento em motel, por apenas 5%.





E a maioria dos contratantes, representando 74%, afirma preferir ser atendida no local do próprio anunciante, enquanto 19% dizem querer atendimento em hotel, motel ou Airbnb.