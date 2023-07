Para realizar a adoção é necessária a presença do responsável pela casa onde o pet vai morar, de modo que ele confirme a disponibilidade e vontade de receber o animal Pixabay

Nos dias 28 e 29 de julho, das 11h às 19h, o Shopping DiamondMall receberá a feira de adoção “Amidog”. Estarão disponíveis filhotes de cães e gatos com vacinas e vermifugação em dia e adultos castrados e com teste negativo para leishmaniose. A iniciativa é realizada em parceria com as ONGs: Projeto O Lobo Alfa, Casa de Apoio e Solidariedade Animal e Projeto Patas BH. O evento faz parte do rol de ações do “Multiplique o Be” - um hub de iniciativas adotadas pela empresa Multiplan.