683

Lazer e saúde mental





Igreja da PAmpulha Edésio Ferreira/EM/D.A Press





Trabalhar, cuidar dos afazeres domésticos e estudar. Essa tem sido a rotina de muitas pessoas que, diante de dias exaustivos, acabam deixando a saúde mental em segundo plano, aumentando assim a chance de desenvolver problemas psicológicos. Encontrar tempo para o descanso e a saúde mental requer comprometimento e disciplina, além de ser crucial para a manutenção do bem-estar. Mesmo parecendo difícil no início, especialistas dão algumas dicas para tornar o processo mais fácil, como criar uma lista de tarefas para hierarquizar os afazeres; eliminar distrações, que podem atrapalhar a rotina; e aprender a dizer “não” a atividades que não são essenciais ou não se alinham com suas metas e prioridades.





Arraiá baby





Bebê Hapvida/Divulgação





“Hapaixonados pela Vida” é o nome do projeto desenvolvido pelo Hospital e Maternidade Octaviano Neves, no Bairro Santa Efigênia, que produziu uma sessão de fotos de recém-nascidos com a temática de festa junina. Os papais e as mamães foram presenteados com as fotografias dos bebês vestidos a caráter, com direito a laços, chapéu de palha e bandeirolas. A iniciativa foi organizada pela coordenadora do centro cirúrgico, a enfermeira obstétrica Sheyla Fernandes.“Nossa equipe busca sempre realizar ações para deixar esse momento do nascimento ainda mais especial. Foi quando surgiu a ideia de realizar o 1° arraiá dos babies”, conta.





Competição de duathlon





Ciclista Washington Alves/Divulgação





O Sesc Paraná está com inscrições abertas para a 2ª edição do Sesc Duathlon em São José dos Pinhais (PR), que será realizada no dia 27 de agosto. A competição envolve as modalidades: ciclismo e corrida, e pode ser disputada tanto individualmente ou em dupla, sendo que um atleta fará os percursos de corrida e o outro, o de ciclismo. Segundo o regulamento, podem participar jovens a partir de 16 anos. Todos os atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação e os três primeiros lugares de cada categoria receberão troféus. As inscrições, a partir de R$ 110 e isentas para pessoas com deficiência, podem ser feitas até o dia 20 de agosto, pelo site www.sescpr.com.br/ duathlon.





Clube de Costura





Boneca de pano Grupo Mega Moda/Divulgação





Por que não transformar a sala de estar em uma pequena oficina de costura e começar a criar lindas bonecas de pano? O projeto Clube de Costura, do Grupo Mega Moda, está com um tutorial gratuito, que ensina como confeccionar uma boneca de pano - uma oportunidade de desenvolver habilidades manuais e estimular a interação entre adultos e crianças. O tutorial está disponível no canal do Clube de Costura no YouTube. Em clima de férias, o projeto promoverá neste mês, em Goiânia (GO), oficinas de confecção de bonecas voltadas para o público infantil. As aulas são presenciais, com carga horária variando de seis a nove horas. O investimento é de R$ 160 a R$ 190.





Visão das crianças



Criança fazendo exame de vista Beto Magalhães/EM/D.A Press







Embora o período de férias seja sinônimo de relaxamento e de alegria, mães e pais devem ficar atentos ao cuidado com a saúde ocular das crianças - a época é uma oportunidade de checar a visão dos filhos. Mesmo que a criança não apresente nenhum problema de visão, exames de rotina desempenham um papel fundamental na detecção precoce de problemas visuais que, se não tratados adequadamente, podem levar a complicações mais graves e até mesmo à cegueira. Além dos exames, a prevenção pode evitar diversas complicações. Os especialistas indicam limitar o tempo de tela em dispositivos eletrônicos, que podem ocasionar fadiga ocular, e certificar-se que os óculos de sol têm proteção ultravioleta (UV).