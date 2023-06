Sucesso entre as jovens: hidratante labial esgota nas farmácias

683

A própria Cimed, fabricante do hidratante labial, postou uma publicação sobre o sumiço do produto no mercado (foto: Instagram/Reprodução )





O mercado de produtos labiais acaba de ganhar um novo queridinho: o hidratante para os lábios Carmed Fini. Febre entre as consumidoras, ele se tornou um verdadeiro sucesso em todo o país. Lançado há cerca de seis meses e com a promessa de entregar às clientes uma fórmula inovadora, excluiva e enriquecida com ingredientes naturais rapidamente ele ganhou destaque entre influencers e blogueiras.

Mas o que é o produto?

Com o aroma e gosto similar ao da bala Fini - e talvez esse seja o principal atrativo dele -, o hidratante labial produzido pela farmacêutica Cimed tem gerado rebuliço entre os jovens nas redes sociais e nas farmácias por todo o Brasil. O sucesso é tanto que no TikTok são mais de 160 mil visualizações no vídeo da fabricante.

A influencer Lívia Nunes Marques, que tem mais de 830 mil seguidores no Instagram, é uma das queridinhas da marca e publicou um vídeo sobre o hidratante no TikTok com mais de 618 mil likes, além de um post no Instagram divulgando o Carmed Fini. No vídeo, ela mostra caixas e caixas do produto.

Além de hidratação profunda e duradoura, o Carmed Fini promete lábios macios e livres de ressecamento. Em entrevista exclusiva para o jornal Estado de Minas, a vice-presidente da Cimed, Karla Marques, relata que o produto é um case de sucesso que se tornou viral rapidamente graças às redes sociais e o próprio compartilhamento orgânico da experiência relatada pelo consumidor.





"O segredo por trás do sucesso do Carmed Fini é sua combinação única de ingredientes de qualidade superior. Com manteiga de karité, óleo de coco e vitamina E, o hidratante labial proporciona uma sensação de como se estivesse usando a própria bala nos lábios, e o cheiro é delicioso", explica.





Além dos benefícios hidratantes, ele se destaca pela ampla variedade de opções de aroma, sabor e o diferencial do primeiro Carmed com cor, o mais desejado entre os jovens, o Carmed Fini Beijos. Essa diversidade temática faz com que o hidratante labial se torne um item de desejo entre as amantes de cuidados labiais, colecionadoras e blogueiras.





Com o crescimento constante da preocupação com a saúde e a estética dos lábios, o mercado de hidratantes labiais tem se mostrado promissor. A parceria com a marca Fini contribuiu mais ainda para as vendas.

Reclamações e ameaças

Porém, devido ao grande sucesso, as mães relataram que não conseguiram o hidratante para seus filhos. O sucesso foi tão grande, que houve reclamação por parte dos atendentes farmacêuticos que não conseguiram suprimir o excesso de demanda em meio a louca procura pelo produto.





Nas redes sociais, Karla já foi até ameaçada por mães que buscavam incansavelmente, o produto mas que não o encontraram em lugar nenhum. "É compreensível a atitude das mães, se fosse meu filho(a) eu também teria o mesmo posicionamento", relata.

Posicionamento

Segundo Karla, diante do enorme sucesso alcançado pelo hidratante labia, a Carmed já está expandindo sua linha de produtos para atender a crescente demanda e a previsão que mais produtos cheguem às lojas é de até dois meses, devido à importação da matéria-prima. Novas embalagens estão em desenvolvimento, buscando agradar ainda mais os consumidores e consolidar a marca como referência em cuidados labiais.

"Estamos com uma nova edição agora para o mês de julho, que também é com cor, diferenciando dos outros Carmeds. O Carmed Maçã do Amor, por exemplo, traz essa proposta similar ao Carmed Fini, mas com uma cor puxada para o vermelho maçã", complementa. E parece que o produto vai pelo mesmo caminho do Fini Beijos.

Um post da maquiadora Michelle Kneipp publicado há 12 dias sobre o Carmed Maçã do Amor já tem 1,6 milhão de visualizações (foto: Instagram/Reprodução )

A maquiadora e influencer Michelle Kneipp, de Belo Horizonte, postou, há 12 dias, o novo hidratante maçã do amor no YouTube, lançamento deste mês da Cimed. O post já tem mais de 1,6 milhão de visualizações em menos de duas semanas.

No último post publicado, a Cimed pede paciência aos clientes que estão ansiososo pelo Carmed Beijos (foto: Instagram/Reprodução )

Há duas semanas, no último post publicado pela Cimed, a empresa agradece a paciência e o carinho dos clientes. Enquanto isso, é aguardar as próximas remessas.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.