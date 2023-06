Brasil detecta dois novos focos de vírus H5N1 em aves silvestres

683

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura na plataforma oficial, às 19h, em São Paulo, em 23/06/2023, foram identificados no Brasil dois novos focos do vírus H5N1, ou influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), em aves silvestres. Com isso, o número total de casos desta enfermidade em aves selvagens no país sobe para 41.O ministério também revelou que existem outras 11 investigações em andamento, as quais envolvem a coleta de amostras e ainda não possuem conclusões laboratoriais definitivas. Ainda conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), as ocorrências em aves silvestres não afetam a classificação do Brasil como um país livre de IAAP e não impõem restrições à venda internacional de produtos avícolas de origem brasileira.