Camila Honrece: a luta contra o câncer de mama e a criação do Onco Yoga

Método criado auxilia na saúde física e mental (foto: Freepik)

Em 2022, Camila Honrece, uma arquiteta e professora de 29 anos, foi diagnosticada com câncer de mama. Depois de passar por radioterapia, quimioterapia e mastectomia dupla, ela transformou sua experiência pessoal com a doença e recuperação em um novo método de yoga, chamado Onco Yoga. Com 12 anos de prática, a jovem percebeu a necessidade de criar posturas específicas que poderiam fortalecer e relaxar simultaneamente outras mulheres lutando contra o câncer.









Diferentemente de outras modalidades de yoga, o Onco Yoga enfatiza movimentos suaves e coordenados com a respiração, que ajudam a aliviar a ansiedade do diagnóstico de câncer . Camila destaca a importância do estímulo ao sistema linfático, ligado diretamente ao sistema imunológico, durante o tratamento oncológico.









O método Onco Yoga, disponível na plataforma online Hotmart mediante assinatura trimestral, é dividido em módulos temáticos com aulas específicas para cada um dos principais efeitos colaterais das várias etapas do tratamento do câncer. Os módulos incluem aulas voltadas para a melhora da náusea, constipação, diarreia, fraqueza (óssea e muscular), baixa imunidade, dores ósseas e articulares e fadiga.





Após o diagnóstico, a jovem tentou substituir as práticas vigorosas de yoga pelos movimentos mais leves da yoga restaurativa , mas logo percebeu que essas práticas silenciosas aumentavam sua ansiedade. Depois de enfrentar os efeitos colaterais da quimioterapia, ela decidiu retomar suas práticas de yoga mais vigorosas e estudar os possíveis efeitos colaterais de cada etapa do tratamento.