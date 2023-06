Anemia e leucemia: junho é dedicado às campanhas para doação de sangue

A campanha conjunta Junho Vermelho e Laranja ocorre anualmente com o objetivo de conscientizar e incentivar a doação de sangue e a prevenção da leucemia e a anemia. Durante todo o mês, são realizadas diversas ações para estimular a doação de sangue, tais como campanhas de conscientização, coletas de sangue em locais públicos, palestras informativas e mobilização nas redes sociais. Também em junho, diversas organizações públicas e privadas trabalham para informar sobre doenças ligas à saúde do sangue, tais como a anemia e leucemia, a importância sobre sua detecção precoce, tratamento e apoio aos pacientes e suas famílias.

De acordo com dados do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil, entre 2019 e 2021, foram registradas 243.602 internações por anemia , condição provocada pela queda de hemoglobina no sangue, o que dificulta o transporte de oxigênio. Já com relação à leucemia, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no período entre 2023 e 2025, mais de 11 mil casos da doença serão diagnosticados no Brasil. A leucemia afeta os glóbulos brancos do sangue , ou leucócitos, que são as células de defesa do organismo, causando a sua produção descontrolada pelo corpo.