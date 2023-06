Predadores Sexuais: alerta para pais e atenção às Interações Digitais

A proteção infantil contra abusos sexuais e violências tem se tornado um desafio cada vez maior não somente nas ruas, mas também dentro das próprias residências. O pediatra e sanitarista Daniel Becker enfatiza a urgência de pais e responsáveis estarem cientes dos hábitos digitais de crianças e adolescentes. Becker, que também é escritor e palestrante, possui uma página no Instagram com mais de 800 mil seguidores, onde compartilha conteúdos que englobam uma abordagem integral da pediatria, incluindo a proteção infantil e a interação das crianças com o ambiente.