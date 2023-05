Filho faz xixi na cama? Tecnologia brasileira promete solução

683

Xixi na cama: condição afeta aproximadamente 10% das crianças entre 5 e 17 anos e pode ser um sinal de dificuldades emocionais e estresse familiar (foto: Jelleke Vanooteghem/Unsplash ) Se o seu filho tem mais de cinco anos e ainda enfrenta problemas de enurese noturna, ou seja, faz xixi na cama durante o sono, é fundamental prestar atenção. Esta condição afeta aproximadamente 10% das crianças entre 5 e 17 anos e pode ser um sinal de dificuldades emocionais e estresse familiar se não for devidamente abordada.









O urologista pediátrico Ubirajara Barroso Junior, professor na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e na Escola Baiana de Medicina, além de ser secretário-geral da International Children’s Continence Society (ICCS), afirma que a enurese é bastante comum antes dos cinco anos de idade e pode ser tratada a partir dessa idade, sendo recomendado o tratamento a partir dos sete anos. Caso não seja tratada, a criança pode enfrentar problemas emocionais, constrangimentos e dificuldades de socialização, impactando até mesmo seu desempenho escolar.





Para auxiliar na solução deste problema, um aparelho desenvolvido por um brasileiro promete ajudar. Com um sensor que emite alerta antes mesmo que a primeira gota de xixi saia da bexiga, o dispositivo pode ser um grande aliado no tratamento da enurese noturna. É importante lembrar que, apesar de ser um ato involuntário, muitas vezes as crianças são punidas de forma prejudicial e ineficiente. Os pais devem ter em mente que a criança não faz xixi na cama intencionalmente, mas sim de forma involuntária.