Conta-gotas

Energize-se

(foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

Sentir-se cansado e sem energia é um problema comum que muitas pessoas enfrentam em suas vidas diárias. Nutricionistas recomendam que as pessoas comam a cada três ou quatro horas, com uma combinação adequada de alimentos e lanches. Alimentos ricos em fibras e proteínas saudáveis são ótimos para manter a energia do corpo. Além disso, evitar sabotadores de energia, como a falta de sono e o aumento do estresse, pode ajudar a manter a energia e a saúde geral. Existem várias maneiras simples de aumentar a energia, incluindo comer bem, dormir o suficiente e evitar o estresse. Combinando esses métodos simples, qualquer pessoa pode manter uma boa energia durante todo o dia.

Como evitar o contágio por HIV

(foto: Gualter Naves/EM/D.A Press)

O HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico e causa a síndrome da imunodeficiência humana, conhecida como aids. Ter HIV não é o mesmo que ter aids, pois muitas pessoas vivem com o vírus sem desenvolver a doença com o tratamento adequado. A transmissão pode ocorrer por relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de seringas contaminadas, transfusão de sangue contaminado, instrumentos perfurocortantes não esterilizados e de mãe para filho durante a gravidez ou amamentação. O diagnóstico é feito a partir de testes e os sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe, mas a doença pode progredir para uma fase assintomática e, posteriormente, para uma fase de baixa imunidade, na qual o corpo fica mais vulnerável a doenças oportunistas.

O mito da carambola

(foto: Pedro Motta/Esp. EM/D.A Press)

A carambola é uma fruta bastante polêmica por ser um dos poucos frutos que passarinhos não comem. Com isso, os supersticiosos acreditam que ela faz mal para humanos, o que é uma grande mentira. A carambola é rica em vitamina C, minerais e fibras alimentares, sendo um ingrediente perfeito para compor uma alimentação saudável, pode ser consumida em diferentes preparações, como sucos, geleias, doces, saladas e pratos doces. Entre os benefícios para a saúde estão: fortalecimento do sistema imunológico, prevenção da constipação, hidratação do organismo, contribuição para um emagrecimento saudável, melhora do bem-estar do coração, prevenção do envelhecimento precoce e redução do inchaço do corpo. No entanto, pessoas com insuficiência renal e diabetes devem consultar um nutricionista antes de incluir a carambola na alimentação, devido à presença de ácido oxálico, toxina que pode agravar o quadro desses pacientes.

Cuide dos lábios no outono

(foto: Holding/Divulgação)

Essa estação pede atenção especial para os lábios, pois é uma época em que o tempo seco favorece o surgimento de rachaduras. De acordo com Conceição de Jesus, farmacêutica responsável da Laby, algumas atitudes no dia a dia ajudam nos cuidados. "Para evitar o envelhecimento precoce e cuidar dos lábios, o indicado é usar protetores labiais com FPS acima de 30. E para quem gosta de praticar esportes ao ar livre, indico proteção acima de 50. Outra dica importante é evitar passar a língua ao redor da boca, pois pode até causar uma sensação temporária de hidratação, mas não resolve o problema. A saliva tem pH ácido, o que desequilibra a pele dos lábios e intensifica o ressecamento. A melhor opção é beber bastante água e apostar nos protetores labiais. Existem ótimas opções formuladas com pantenol, manteigas vegetais, vitamina E e até ácido hialurônico."

Má postura e lombalgia

(foto: Gualter Naves/EM/D.A Press )

A lombalgia, como o próprio nome diz, é a dor na região lombar, podendo ser aguda, subaguda ou crônica. Essa condição é bastante recorrente, sendo que a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 80% das pessoas já sofreram com ela. As causas podem ser variadas, como doenças preexistentes e má postura no trabalho. A dor lombar ocupacional é muito comum em ambientes corporativos e de produção, podendo ser causada pela postura inadequada em frente ao computador ou atividades que exigem movimentos repetitivos. É possível evitar o surgimento da dor com a prática de exercícios físicos, melhoria da postura e ergonomia no trabalho, controle do peso e tratamento médico adequado.