Livro ensina a falar 'não' quando é necessário

''Um não sonoro e adequado é, na verdade, um grito de liberdade'', diz a escritora (foto: Fotos: Literare Books International/Divulgação)



Escrito pela psicóloga, Gislene Erbs, a obra “Sim ou Não - A difícil arte de se colocar em primeiro lugar” discute a dificuldade que muitas pessoas têm em dizer um “não redondo e bem colocado”, o que acaba gerando frustração e infelicidade em todas as áreas da vida.





Graduada em psicologia pela Associação Catarinense de Ensino e em Educação Artística pela Universidade da Região de Joinville, a autora é mestre em saúde e meio ambiente pela mesma universidade.

Gislene relata que percebeu essa dificuldade em seus pacientes e decidiu ajudá-los a se fortalecerem emocional e mentalmente, com o objetivo de se estabelecer como prioridade para si mesmos e se sentir seguros para negar o que não lhes interessa.





Ao entrar em contato mais profundamente com as próprias fraquezas, ela compilou um método composto de técnicas e ferramentas estrategicamente elaboradas para lidar com a dificuldade de sempre se colocar em segundo plano. Esse método foi utilizado em seus pacientes e validado por eles, o que a motivou a compartilhá-lo no livro.

Exercícios

Na obra, Gislene convida o leitor a realizar alguns exercícios de prática e reflexão, enfatizando que a arte de dizer "não" pode ser treinada e aprimorada ao longo do tempo, e que as técnicas e ferramentas apresentadas no livro têm como objetivo ajudar as pessoas nessa tarefa. “Um não sonoro e adequado é, na verdade, um grito de liberdade – para você e, acredite, para quem o recebe”, diz a psicóloga.





“Coloque em cena todo o seu poder de decidir a seu favor. Você já está preparado para essa jornada, onde assumirá o protagonismo de suas decisões e se preparará para dizer tantos 'nãos' quantos forem necessários para valorizar mais a sua vida”, comenta Gislene.





O livro "Sim ou Não - A difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida" é composto por 13 capítulos. A obra é direcionada a todos que têm dificuldade em lidar com questões como autoestima, confiança, autorrespeito e autovalorização.





Livro: Sim ou Não - A difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida

•Autor: Gislene Erbs

•Editora: Literare Books International

•Páginas: 240

•Preço: R$ 41,17 (Amazon)





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie