Presidente Lula passa por avaliação para cirurgia no quadril após viagem

Considerado um quadro de saúde degenerativo e irreversível, a artrose, especialmente quando acomete grandes articulações como as do joelho, dão sinais claros aos pacientes que precisam buscar auxílio da orientação médica, seja para tratamentos que amenizem os sintomas, ou outros, ainda, que apresentam uma saída efetiva para cura da doença.Em casos de artrose severa, por exemplo, as cirurgias de substituição da articulação do joelho por próteses ortopédicas, mostram-se as mais eficazes para dar um fim à dor e demais condições debilitantes a essas pessoas.