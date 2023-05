Conta-gotas

Infecção urinária

(foto: Pixabay)

A infecção urinária é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, sendo mais comum em mulheres do que em homens. Ela ocorre quando bactérias entram no trato urinário e se multiplicam, causando sintomas como dor ou ardor ao urinar, necessidade frequente de urinar e dor abdominal. Embora possa ser tratada com antibióticos, é importante buscar atendimento médico imediato, pois a infecção pode se espalhar para os rins e causar complicações graves. Além disso, há medidas preventivas que podem ser adotadas para reduzir o risco, como manter uma boa higiene pessoal e urinar após atividades sexuais.

Congresso de Catarata e Cirurgia Refrativa

(foto: Pixabay)



De 24 a 27 de maio será realizado, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, o Brascrs 2023, considerado o maior congresso de catarata e cirurgia refrativa da América Latina. Com a presença de cerca de 4 mil visitantes, o evento terá mais de 500 palestrantes, atividades interativas e importantes empresas do setor oftalmológico. O congresso é de grande importância para o setor, que precisa atender cada vez mais cedo às necessidades da população, já que doenças oculares em crianças e adolescentes cresceram nos últimos anos e as doenças que atingem os idosos, como a catarata, ainda não recuaram. Informações: https://www.brascrs2023.com.br/

Previna-se contra o câncer de boca

(foto: Pixabay)

O câncer de boca, também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral, representa a presença de um tumor na boca, podendo atingir gengivas, lábios, língua, céu da boca e bochechas. É comum que a condição se manifeste por feridas na boca ou nos lábios, sem apresentar cicatrização por mais de 15 dias. Sinais como manchas e placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca, sangramento oral sem motivo aparente, rouquidão e nódulos no pescoço devem ser observados. Algumas formas de prevenção podem evitar a manifestação e proliferação do câncer como evitar o tabagismo, o consumo de álcool, usar protetor solar, manter a saúde bucal em dia (foto) e uma alimentação saudável.

Guia sobre atrofia muscular espinhal

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A Biogen Brasil, empresa de biotecnologia focada em neurociência, lançou em parceria com seis médicos especialistas em atrofia muscular espinhal (AME 5q) um guia educativo sobre a doença. A AME 5q é uma das 6 mil a 8 mil doenças raras conhecidas no mundo e afeta aproximadamente entre sete e 10 bebês a cada 100 mil nascidos vivos. O guia foi desenvolvido para contribuir com a comunidade médica envolvida no tratamento e acompanhamento de pacientes com AME 5q no Brasil e aborda temas como diagnóstico, reabilitação, terapias aprovadas, monitoramento terapêutico e abordagem com a família. O guia está disponível na plataforma digital de acesso para médicos BiogenLinc.

Seu pet está hidratado?