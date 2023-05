Cápsulas mastigáveis podem substituir a escova e o enxaguante

Cápsulas mastigáveis: uma das vantagens é praticidade, já que um tablete tem a quantidade ideal para a escovação dos dentes (foto: usushiorei/Pixabay ) Cirurgiões dentistas em todo o Brasil despertam para o uso produtos de saúde bucal que, além de facilitar a higiene, respeitam o meio ambiente no processo de fabricação. Uma das novidades no mercado para garantir um sorriso saudável são as cápsulas mastigáveis veganas que, com bochechos, exercem também a função de pasta dental e de enxaguantes. A formulação inclui matérias-primas como ácido hialurônico , extratos de chás verde e de melaleuca, capazes de promover refrescância bucal e limpeza, sem agredir os dentes.









PHD em implantodontia e especialista em periodontia, José Bernardes conheceu o produto no Congresso Internacional de Odontologia (Ciosp), em São Paulo, testou e agora aprova o uso para os pacientes. A novidade tem sido aprovada por outros profissionais no país.



O pioneirismo, aliás, é um dos traços da carreira de José Bernardes, que há 35 anos dedica-se à implantodologia. Ele foi um dos primeiros cirurgiões dentistas em Minas a fazer implantes dentários ósseo integrados. No Brasil, destaca-se por ser um dos precursores dos procedimentos de harmonização orofacial nos consultórios odontológicos.

O cirurgião dentista José Bernardes das Neves destaca que o tablete tem ação de um enxaguante bucal e, assim, é possível manter o equilíbrio do PH da boca (foto: Arquivo Pessoal) José Bernardes recomenda os pacientes a obterem a orientação do dentista de sua confiança antes de usar os produtos, para uma indicação individualizada. Eles podem ser adquiridos pelo e-commerce e, em breve, devem chegar às farmácias em Minas Gerais.

Mais sobre as cápsulas mastigáveis

Os produtos vieram a público em congressos com a participação da fabricante N&W Dental Care. A marca brasileira oferece o tablet em duas linhas: a cosmetic e a implants. Com produtos de baixíssima abrasividade, a cosmetic é indicada para dentes naturais, restaurações e reabilitações com resinas compostas e cerâmicas, pacientes com desgaste dental acentuado e com índice aumentado de risco de cárie. A formulação tem princípios ativos que garantem a limpeza adequada, minimizam o desgaste dental, não removem o brilho superficial dos materiais estéticos e melhoram a saúde dos tecidos moles bucais.



Já a linha implantes, cujos produtos também têm baixa abrasividade, é indicada para quem fez tratamentos com implantes ósseo-integráveis: "Essa linha não tem flúor, que em contato com o pino de titânio, utilizado nos implantes, leva à oxidação”, destaca José Bernardes das Neves.









Os produtos, segundo o cirurgião dentista, têm princípios ativos também para propiciar limpeza, minimizar o desgaste de superfície de componentes protéticos, não remover o brilho superficial dos materiais restauradores e melhorar a saúde dos tecidos moles bucais, sobretudo os periimplantares. As duas linhas de produtos são as únicas com essas características no mercado mundial hoje.





Outra linha é a soft tissue, com produtos com baixa abrasividade, recomenda a quem se submeteu a procedimentos cirúrgicos na boca, além de pessoas que apresentam quadros clínicos de in%uFB02amação gengival (gengivite ou mucosite peri-implantar), de perda óssea (periodontite e peri-implantite) e lesões de tecido mole (palato, mucosas e língua). Os produtos dessa linha devem ser utilizados com escovas dentais macias ou extra-macias.