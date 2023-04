Personal muda de perfil e cabe no bolso do aluno

Saulo Macedo Lucas da Silva é personal do casal Ronaldo de Oliveira e Andreia Junia da Silva (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Para o preparador físico e personal trainer, Saulo Macedo Lucas da Silva, de 35 anos, há muito o que se comemorar com as tendências fitness para este ano. Ele acredita que é de extrema importância todo o interesse por esse universo nos últimos tempos.

“Isso tem a ver com academia, com exercícios, com a prevenção de doenças, longevidade e melhora na qualidade de vida. Veio forte por conta da pandemia e dos níveis crescentes de ansiedade da população, entre outros fatores que fizeram com que as pessoas descobrissem que não precisam de muita coisa para praticar atividade física. Ela pode ser feita próxima do trabalho, na praça, na academia, no hall do prédio ou no quintal de casa. Tudo prático e de custo baixo.”

Para Saulo, os exercícios físicos feitos com personal trainer trazem muitos benefícios por conseguirem otimizar o treino do aluno independentemente de sua condição. “Muitas pessoas chegam para praticar uma atividade porque o médico indicou algo específico, ou então com dores vindo de um acompanhamento com fisioterapeuta ou do próprio ortopedista”, comenta.

Leia também: Veja quais as tendências fitness para este ano

“E é o educador físico quem tem a capacidade, de forma muito individualizada, devido ao seu conhecimento e anos de estudo, de fazer um treino adaptado, seja por conta de desconfortos, seja para otimizar o treino de um atleta que está em evolução para ganhar um campeonato, ou de pessoas que queiram simplesmente aumentar o nível de rendimento e melhorar a qualidade de vida.”

SEM RÓTULOS De acordo com o preparador físico, até pouco tempo, o personal era considerado um “artigo de luxo”, mas, hoje, já não existe mais rótulo de que só usufrui desse tipo de serviço quem tem poder aquisitivo alto. “O personal é para quem quer melhora da saúde, otimização do cotidiano e, principalmente, de forma muito individualizada e personalizada. E para tal, é possível conseguir profissionais de várias modalidades. Cada um deles tem um custo que acaba se encaixando na realidade e no bolso do aluno ”, comenta.

Entre os tipos de personal, Saulo cita o de futebol, o dance, o personal fight, o personal tradicional que permanece na sala de musculação, para os atletas, para idosos, entre outros. Ele explica que é essa variedade que faz com que se tenha profissionais qualificados para cada área especificamente, fazendo com que o aluno tenha condições de encontrar exatamente aquilo que procura.