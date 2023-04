COVID: tratar com anticorpos reduz risco de hospitalização ou morte em 39%

Pesquisador reconhece que, atualmente, o risco de morte por COVID é baixo na população em geral, mas alerta que a rapidez com que o vírus sofre mutações e se espalha deve manter os médicos em alerta (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) O tratamento de COVID-19 com anticorpos monoclonais reduziu o risco de hospitalização ou morte em 39%, em comparação a pessoas infectadas que não receberam o medicamento dentro de dois dias após o teste. O primeiro estudo em larga escala sobre os resultados desses medicamentos no mundo real (sem considerar os testes clínicos) indicou que pacientes imunocomprometidos, como transplantados e pessoas com câncer, foram ainda mais beneficiados.





No fim de 2020, a Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh abriu dezenas de clínicas e organizou visitas domiciliares para fornecer os anticorpos monoclonais a um grande grupo de pacientes na Pensilvânia, em Nova York e em Maryland. Em 30 de novembro de 2022, a autorização do uso de emergência desse tipo de medicamento foi revogada nos Estados Unidos. O estudo de Kip engloba o período em que havia aprovação e inclui 2.571 pacientes que fizeram o tratamento, comparados a 5.135 que, embora elegíveis, não receberam esses remédios.

O pesquisador reconhece que, atualmente, o risco de morte por COVID é baixo na população em geral, mas acredita que a rapidez com que o vírus sofre mutações e se espalha deve manter os médicos em alerta. "Se no futuro vier uma variante mais letal, os dados do nosso estudo mostram que o tratamento com anticorpos reduz hospitalização e mortalidade", afirma.





O anticorpo monoclonal é produzido pelo organismo e direcionado para combater um vírus específico, evitando que entre na célula e cause doenças. No caso da COVID-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda alguns medicamentos da classe para uso em pessoas imunocomprometidas com sintomas leves a moderados. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou quatro fármacos do tipo em caráter emergencial para pacientes com risco de agravamento do quadro e que não estejam recebendo suplementação de oxigênio.