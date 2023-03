Anvisa alerta sobre falsificação de medicamento para esclerose múltipla

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )





A Anvisa determinou a apreensão e a proibição de distribuição, comercialização e uso de unidades falsificadas do medicamento Lemtrada® (alentuzumabe), 10 mg/mL, solução para infusão intravenosa, lote 7BK1221, data de fabricação 11/2021 e validade 10/2024. As medidas foram estabelecidas pela Resolução RE 1.027/2023.





O medicamento é um imunomodulador utilizado no tratamento da esclerose múltipla.





A detentora do registro, Sanofi Medley Farmacêutica Ltda., comunicou à Agência que não reconhece o lote 7BK1221 como sendo da sua cadeia de produção. Além de o lote não pertencer à fabricante, a embalagem secundária não se encontra em português, como pode ser observado na foto abaixo:

A Anvisa solicita aos serviços de saúde que, caso notem unidades com características de falsificação, não utilizem os produtos e comuniquem o fato à Agência, preferencialmente via Notivisa. Em caso de dúvidas sobre a procedência do produto, recomenda-se entrar em contato com a Sanofi, pelo telefone 08007030014 ou pelo e-mail sac.brasil@sanofi.com.