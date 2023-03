Granulomatose de Wegener: médicos explicam doença do ator José Mayer

José Mayer: granulomatose de Wegener tem maior prevalência em pessoas brancas do gênero masculino (foto: Instagram/Reprodução)

Bruno Borges de Carvalho Barros ainda alerta que há um outro sentido que pode sofrer com a doença, a audição. “Pode acontecer a perda auditiva irreversível que ainda pode vir acompanhada de tontura e zumbido e os pulmões também costumam apresentar anormalidades em mais de 90% dos exames radiológicos e geram tosse produtiva e até desconforto para respirar”.

O diagnóstico

O diagnóstico é feito com exame de sangue ou até ser necessária uma biópsia da lesão para que o tratamento seja feito de maneira adequada para controlar o processo inflamatório provocado pela reação autoimune, com medicações a base de corticoides e imunossupressores.

O neuro, Fernando Gomes, alerta que a taxa de incidência é de 2 a 12 acometidos a cada um milhão de habitantes, sendo a maior prevalência em pessoas brancas do gênero masculino. “A doença tem tratamento, mas exige acompanhamento médico adequado”, finaliza.

O médico neurocirurgião do Hospital das Clínica de SP, Fernando Gomes, fala que a Granulomatose de Wegener é uma doença autoimune na qual existe a produção de anticorpos contra a parede dos vasos sanguíneos , provocando inflamação que compromete a chegada de sangue nos vasos sanguíneos, que se manifesta na pele, no trato respiratório, nos rins, nas articulações, no sistema nervosos central e periférico e por aí vai.