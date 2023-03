Já se perguntou "E se houvesse amanhã?"

Anne C. Beker aborda questões humanitárias e temas delicados em novo livro (foto: Reprodução)







No recente lançamento de Anne C. Beker, “E se houvesse amanhã", as relações são abordadas de forma tanto construtiva quanto destrutiva. Uma paixão que se destrói por um relacionamento abusivo e uma relação que se constrói como um meio de enfrentar a depressão. Esses são os assuntos abordados pela autora e vivenciados por Linda, uma médica que já passou pelos desafios da doença e de aceitar a companhia de um parceiro tóxico em sua vida. A personagem, após um encontro com a morte personificada, entende que sua vida não é só aquilo que imaginava.

Médica e mãe, Anne divide, na obra, os resultados positivos e negativos das diversas histórias que escutou por sua vida, com um toque da cultura ficcional. “A inspiração foram histórias que eu já vi/ouvi com uma mistura de algumas histórias que eu já li ou vi de forma ficcional. O fato de a morte ser personificada, entre outras passagens, tem um pouco de relação com quadrinhos do Neil Gailman (Sandman). Alguns dos nomes também foram inspirados em outro livro que eu gosto - As crônicas de Nárnia. Então, eu faço uma mistura de muitas coisas que vejo, leio, ouço e gosto.”





VIOLÊNCIA Em entrevista ao Estado de Minas, Beker relata que o livro tem o objetivo de discutir assuntos como depressão e violência contra a mulher. "Precisamos conversar e chamar a atenção para esses assuntos como sociedade. Do ponto de vista da violência, vemos a personagem principal dando um basta nisso. Do ponto de vista da depressão, ela chama a atenção para a necessidade de tratamento, a busca de ajuda e o fato de sempre ter uma esperança, mesmo quando tudo dá errado.”

Sendo assim, a obra, dividida em 20 capítulos, é ideal para os amantes de romances leves e reflexivos por abordarem assuntos de tamanha relevância social e como as personagens lidam com eles, já que são temas que se fazem presentes na vida de milhares de pessoas.

“O que me motivou a escrever esse livro foi o número crescente de pessoas com depressão que estou vendo, como pessoa e como médica, e pela impressão que também tenho de aumento das taxas de suicídio. Como janeiro é o mês da saúde mental, aproveitei para lançar o livro e falar sobre dois assuntos que eu acho muito importantes - a depressão e a violência psicológica contra a mulher.”

O livro lançado em janeiro deste ano está disponível, também em inglês, em formato e-book na Amazon e no Kindle Unlimited.

Livro: E se houvesse amanhã

Autora: Anne C. Beker

Editora: Publicação independente

Páginas: 139

Preço: R$ 34,30 (livro físico),

R$ 16 (eBook)

Venda: Amazon