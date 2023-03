'Sentia dor no corpo todo', diz Xuxa sobre plásticas sem seu consentimento

Xuxa disse que a médica falou que o peito maior combinava com ela (foto: Instagram/Reproducao.)









Antes da cirurgia, Xuxa disse que a profissional chegou a fazer marcações no corpo dela. “Eu disse que não precisava mexer na barriga, ela desceu pra bunda, disse que não precisava mexer na bunda. Perguntei ‘porque você tá me desenhando? Eu quero peito só’, e ela riu”, disse a apresentadora.





Ao acordar da anestesia, a apresentadora disse que sentiu dores por todo corpo. “Eu acordei com 320 de peito, a mulher fez uma lipo aqui (Xuxa aponta para o quadril), botou para cá (aponta para os glúteos). Eu acordei com dois pontos meio roxo azulado aqui (perto dos olhos). Eu queria matar a mulher, porque eu sentia dor no corpo todo”, disse.

Xuxa disse que a médica falou que o peito maior combinava com ela. “Ela (médica) resolveu fazer uma lipoescultura que me encheu de fibrose. Até hoje eu tenho essas coisas no meu corpo”, disse. Sobre o botox, a médica disse para Xuxa que era “uma surpresa”. “Eu fiquei paralisada por seis meses”, conta.





A entrevista ocorreu na estreia da nova temporada de Saia Justa, com as apresentadoras Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil, que ficaram chocadas com a história.

“Eu acredito que essa pessoa não deve ter feito isso sozinha, deve ter falado com a Marlene, com alguém que trabalhava comigo, que disse ‘vai, faz o que é melhor pra ela ficar gostosa’”, contou Xuxa.

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou que passou por cirurgias plásticas sem consentimento no final dos anos 1990. Em entrevista ao programa Saia Justa, do GNT, ela contou que procurou uma profissional para colocar uma prótese de silicone de 140ml, mas acordou da anestesia com diversos procedimentos no corpo que causam consequências até hoje.