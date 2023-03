Sexo oral é 'fazer sexo'? Veja a resposta dos entrevistados

(foto: Pixabay)





Uma pesquisa realizada com 5.807 adultos no Reino Unido, entre 21 de janeiro e 14 de fevereiro deste ano, traz detalhes sobre como os atos sexuais são vistos pelos britânicos. Segundo a empresa de análise de dados YouGov, 45% dos entrevistados consideram a estimulação oral no pênis como "fazer sexo" contra 41% que não consideram. Já em relação à estimulação oral do clitóris, 44% consideram como " fazer sexo " e 40% não consideram.





Em relação ao uso das mãos, para os britânicos, 37% consideram como "fazer sexo" a estimulação do clitóris com o dedo contra 48% que não consideram. Em relação à masturbação do pênis, 34% consideram como "fazer sexo" e 52% não consideram. Dos 5.807 adultos entrevistados, foram ouvidos 2.996 mulheres (51,5%) e 2.811 homens (48,5%).





Do oral sex, hand jobs and fingering count as "having sex"?



Segundo a YouGov, houve uma divisão geracional entre os entrevistados, com pessoas com mais de 50 anos mais propensas a considerar sexo oral e estimulação com mãos e dedos como sexo: 45% dos entrevistados mais velhos disseram que as masturbações contam como sexo, contra apenas 23% das pessoas de 18 a 49 anos, com números semelhantes para a estimulação do clitóris com os dedos.





O sexo oral realizado em mulheres também era mais provável de ser visto como sexo por pessoas mais velhas, com 54% dizendo que contava, contra apenas 34% dos menores de 50 anos dizendo o mesmo. A íntegra da pesquisa pode ser conferida aqui.





Dados da pesquisa

Estimulação oral no pênis





45% consideram como "fazer sexo"

41% não consideram

8% não sabem

7% preferem não responder

Estimulação oral no clitóris





44% consideram como "fazer sexo"

40% não consideram

8% não sabem

7% preferem não responder

Estimulação do clitóris com o dedo





37% consideram como "fazer sexo"

48% não consideram

8% não sabem

7% preferem não responder

Masturbação do pênis





34% consideram como "fazer sexo"

52% não consideram

7% não sabem

7% preferem não responder