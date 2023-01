conta-gotas

(foto: HMCC/Divulgação)



Cirurgia bem-sucedida reduz filas do SUS





A fila por cirurgias ortopédicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) tende a reduzir no Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira, após uma artroplastia total de quadril cimentada, procedimento realizado pela primeira vez em paciente com quadro de artrose no quadril (na foto, a equipe que realizou a cirurgia). De acordo com o hospital, a paciente pôde caminhar no segundo dia após a cirurgia. O procedimento é indicado para casos graves de desgaste no quadril acompanhado de dores constantes e limitação dos movimentos. As causas são variadas.

Distúrbio numérico





De acordo com João Victorino, especialista em finanças pessoais, a discalculia é um distúrbio identificado em 1940 que impede a pessoa de ter um aprendizado normal sobre matemática. O transtorno se manifesta pelo não entendimento da construção dos cálculos ou pelo atraso em resolver cálculos muito simples do dia a dia. Victorino ainda afirma que a falta de educação financeira nas escolas potencializa essa situação. A discalculia pode ser identificada em adultos e crianças e tem diferentes tratamentos, entre os quais o uso de ritmo e música, de desenhos junto aos números e de técnicas focadas no treino.

Mel substitui o açúcar?





Além de ser um grande aliado nutritivo para a saúde, combatendo resfriados e substituindo o açúcar em diferentes receitas, o mel é também uma fonte rápida de energia, facilmente absorvido pelo organismo. De acordo com a nutricionista Amanda Matos, da Flormel, incluir mel nos alimentos antes do treino gera energia extra. Porém, fica o alerta: o consumo deve ser feito com moderação, a exemplo de pessoas com diabetes, que devem evitar o pico glicêmico.

Acne: TikTok bane

perfil de jovem





A jovem Eva Grant, de 16 anos, de Easingwold, no Reino Unido, teve sua conta suspensa no TikTok por não cumprir com as diretrizes da plataforma. O conteúdo de Eva, que postava vídeos com a exposição de suas acnes, tinha o objetivo de encorajar as pessoas com o mesmo problema de pele, mas foi classificado pela rede social como 'horrível'. Posteriormente, o TikTok restabeleceu a conta de Grant, dizendo "não acertamos todas as decisões de moderação". De acordo com a cosmetóloga Daniela Lopez, a pele com acne é comum em adolescentes e existem diversas técnicas para combatê-la.

Fruta nordestina





O cajá é uma fruta típica do Nordeste, rica em nutrientes, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. De acordo com Fabiana Freire, coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Maurício de Nassau Paulista (Uninassau), devido à grande quantidade de fibras, a fruta controla a fome, promove a perda de peso e previne várias doenças, incluindo anemia, câncer, diabetes e distúrbios cardiovasculares.