Anvisa veta marca própria de medicamentos para redes e farmácias

Vale ressaltar que as medidas tomadas pela Anvisa se referem exclusivamente a medicamentos (foto: Steve Buissinne/Pixabay )

Resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nº 768 manteve a proibição do uso de marca própria de medicamentos para o varejo. Essa decisão está no bojo de uma ampla discussão setorial que tratava também de muitos outros temas que envolvem as novas regras para a rotulagem dos medicamentos no Brasil.