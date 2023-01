Experiência de coma ressignifica a vida

Pedro Vinicius diz que antes do acidente se sentia um homem egocêntrico e se importava pouco com o que ocorria à sua volta (foto: Editora Multifoco/Divulgação)

Uma experiência que poderia ter sido apenas traumática acabou se tornando o estopim para que Pedro Vinicius Prazo dos Passos escrevesse um romance autobiográfico. Os sete dias em coma, após ter sido atropelado, o despertaram para uma nova realidade, onde precisaria ser muito mais forte para lidar com as adversidades. Uma experiência que poderia ter sido apenas traumática acabou se tornando o estopim para que Pedro Vinicius Prazo dos Passos escrevesse um romance autobiográfico. Os sete dias em coma, após ter sido atropelado, o despertaram para uma nova realidade, onde precisaria ser muito mais forte para lidar com as adversidades.





Foram os sonhos do período em que estava inconsciente que o motivaram a escrever Lute como uma garota. Mas o que um homem tem a dizer sobre o assunto? No caso do autor, foi quando conheceu Cecília que ganhou forças para enfrentar a própria vida e para alcançar a melhor versão de si mesmo.





Por meio de conversas e vivências, os dois criam um vínculo que extrapola o sentimento romântico e alcança outras esferas do cotidiano, incluindo a profissional. Foi a visão de mundo da jovem e seu apoio que fizeram com que Pedro percebesse que, para ser valente de verdade, precisaria lutar não como um homem, mas como uma garota.





Antes do acidente, o escritor se considerava um homem egocêntrico e não se importava com aquilo que acontecia à sua volta. Depois, em parte, devido ao infortúnio do coma, descobriu um sentido para a própria existência que perpassa, principalmente, pela literatura.





“Você está olhando na direção contrária. Não percebe? Por mais que a felicidade não permeie cem por cento dos seus dias, o percentual de desânimo é ínfimo”, disse o autor em um trecho do livro.





Questionamentos sobre a verdadeira paixão, a procura por um amor e a tentativa de encontrar um rumo em um mundo que parece sempre distanciar os sonhos da realidade são alguns dos pontos abordados entre as páginas da obra. O autor se conecta, portanto, com sentimentos compartilhados por todas as pessoas em algum momento de suas histórias.





Com o uso quase exclusivo de diálogos, entrelaçados a pensamentos, descrições de cenários e sensações, ele busca engajar o público de forma ativa na leitura. “O objetivo é tornar o espectador presente na história, como se ele estivesse ali, vivendo tudo na própria cabeça dele”, explica.



(foto: Editora Multifoco/Divulgação)



Serviço

“Lute como uma garota”

• Autor: Pedro Vinicius Prazo dos Passos

• Páginas: 86

• Preço: R$ 39,90

• Venda: editoramultifoco.com.br/