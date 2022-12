Festas de fim de ano: dica é maneirar na comilança

(foto: Lellis/Arte EM/D.A Press )







“Na minha família, o Natal é um momento de união para agradecer e compartilhar.” Foi assim que a educadora financeira Ellen Silvério, de 41 anos, passou a noite de Natal neste sábado (24/12). Rodeada de família e amigos, cada um ficou responsável por levar um prato para o momento da ceia. E o que não faltou foram sugestões. Segundo Ellen, eles criaram até um grupo para organizar os preparativos.

E como um bom anfitrião, o marido dela, o corretor de imóveis Rangel Embaixador, de 39, não poderia ter ficado mais animado. Para os que dizem que comida é afeto, Rangel, que adora cozinhar, preparou alguns dos pratos servidos e abriu as portas de sua casa para receber o pessoal. “Natal significa amor, gratidão, união e oportunidade. Afinal, mesmo com os obstáculos do dia a dia, conseguimos estar juntos para manter esse encontro tão precioso, que é estar em família”, conta.

O casal Rangel Embaixador e Ellen Silvério não abriu mão do pernil, arroz com passas, farofa, frutas, panetone e torta de chocolate (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Para Ellen, não existe segredo, a tradição se perpetua ao longo dos anos. “A ceia é bem original, como minha mãe me ensinou. Claro, à medida que os filhos e sobrinhos crescem, permitimos novidades, pois é um momento de acolhimento; contudo, não podem faltar o tradicional peru de Natal, pernil assado, arroz com passas, uma boa farofa, frutas, panetone e torta de chocolate”, explica a educadora financeira.

Mas lembre-se, o Natal é para sempre, não por apenas um dia. Porque amar, compartilhar, doar, tem que ser constante. Sublinhando Ellen, “o Natal representa o renascimento do amor em nossos corações. A conexão com a bondade e a esperança de Deus”. Que as boas risadas, a alegria, o sentimento de pertencimento, a fartura e o amor que fizeram parte de sua ceia de Natal permaneçam por longos e longos anos.

Entretanto, nem tudo são flores. Com a chegada das festas de fim de ano, é normal que a gente acabe exagerando nos comes e bebes. Comer alimentos calóricos por uma noite seria até tolerável para o organismo. O grande problema, como explica a nutricionista Patrícia Alves Soares, especialista em estudos celulares, está nos dias que antecedem a ceia e o réveillon. Os encontros e as festas normalmente são regados a álcool, frituras e alimentos condimentados, ricos em calorias, e muitas vezes em agentes inflamatórios.

O Natal conta a história da família mais importante do mundo, que serve de exemplo de amor e união para todos. Por isso, é tempo de família e de compartilhar um momento especial com pessoas especiais. Já o ano-novo é o momento em que um novo ano civil começa e um calendário anual é iniciado. Ou seja, o ano-novo é tempo para festejar e agradecer pelo ano que passou e pelo ano que está por vir. São dois momentos marcantes e extremamente especiais. Sendo assim, é importante saber que é possível aproveitá-los sem culpa.

CORRERIA Segundo a nutricionista, o período de dezembro é o mais complexo para o corpo em termos de não acumular gordura. Se a sua preocupação é poder se divertir e ao mesmo tempo manter o peso durante as festividades, a dica da especialista é concentrar esforços em uma alimentação diária mais adequada, mesmo com a correria do dia a dia.

“Nós temos aprovado pela universidade de saúde pública de Harvard o Five a day, que significa Cinco ao dia e remete a cinco alimentos vegetais e cinco frutas distribuídos ao longo do dia.” Mas por que cinco? De acordo com Patrícia, todas as pesquisas mostram que quem é mais saudável entre os grupos populacionais são as pessoas que consomem essas quantidades de frutas e vegetais durante o dia. “Ser saudável é muito mais importante do que fazer restrição calórica”, ressalta a nutricionista.





“Precisamos voltar para a terra e para os alimentos que não têm um grau de conservantes e realçadores de sabor. Temos de evitar o pão integral e dar espaço para alimentos como o cuscuz, a aveia e a pamonha, por exemplo. Temos centenas de receitas na internet de bolinhos, de pães naturais feitos em casa. Essa é a hora de tentar. Se existe objetivo, tem que se esforçar para alcançar o objetivo”, complementa a profissional.

BAIXA CALORIA Na semana que antecede o ano-novo, a dica de Patrícia é optar por sopas feitas com bons legumes, carnes magras ou lentilhas. “Sopas são refeições muito nutritivas e contêm bastante água, o que ajuda a desinchar. Ela ajuda a abrir mão do pão, da massa, do arroz, que têm uma carga mais alta de carboidrato, e, no lugar, insere os legumes. Não desqualificamos nossa alimentação, mas hiperqualificamos nosso comer com bastante água e alimentos de baixa caloria.”

Outra aposta é investir em alimentos diuréticos, como melancia, melão e vegetais. “Caso o indivíduo não tenha intolerância, faça uso de iogurtes magros, que funcionam muito bem com frutas e aveia”, declara. Para finalizar, a dica de ouro da especialista é: “Transpire bastante. Intensifique a atividade física. Desça três pontos antes daquele a que está habituado, troque o elevador pela escada e faça uma caminhada extra”. Mesmo com o mínimo de movimento a mais, o corpo já agradece. “Se o indivíduo está orientado por um educador físico, vale pedir um aumento no treino. Ele é fundamental. De nada adianta dieta sem treino para se ter uma eficiência de controle de peso entre o Natal e o réveillon”, esclarece Patrícia.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie