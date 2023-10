Bolsonaro conversa com mãe de Karol Eller, velada em Governador Valadares

440

O velório de Eller aconteceu neste domingo (15/10) (foto: Reuters)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com a mãe da influenciadora Karol Eller, morta na última quinta-feira (12). O velório de Eller aconteceu neste domingo (15/10) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O registro da conversa foi compartilhado no Instagram pelo deputado estadual Paulo Mansur (PL-SP), para quem Karol Eller trabalhava. Segundo Mansur, que não deu muitos detalhes sobre o momento, Bolsonaro prestou sua solidariedade à família da influenciadora.

O que se sabe

Influenciadora bolsonarista, Karol Eller morreu no último dia 12. A ativista política trabalhava no gabinete de Paulo Mansur (PL). Tinha 36 anos, era prima de terceiro grau da cantora Cássia Eller e foi promotora de eventos antes de se tornar influencer.

Ela ganhou notoriedade pela proximidade com a família Bolsonaro. Karol Eller também era próxima de deputados de direita, como Nikolas Ferreira (PL-MG). Foi exonerada de um cargo na EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) no início deste ano, após participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Havia renunciado à sexualidade e estava participando de retiros espirituais. Eller, que se declarava lésbica, atribuiu a decisão à controversa "cura gay". O Conselho Federal de Psicologia proíbe terapias de reversão sexual em pessoas LGBTQIA+, sob o argumento de que não é possível curar uma doença que não existe.

Eller caiu do prédio onde morava na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado pela Polícia Civil como suicídio. Políticos bolsonaristas lamentaram sua morte.

Centro de valorização da vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.