Lula reúne ministros para tratar de eventos climáticos extremos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quinta-feira (12/10), por videoconferência, com seu time de ministros para tratar das fortes chuvas em Santa Catarina e da seca no Amazonas.

“Hoje me reuni por videoconferência com ministros para tratar da situação das fortes chuvas em Santa Catarina, bem como da seca e das queimadas que afetam o Amazonas. Assim como fizemos com o Rio Grande do Sul, temos dedicado atenção especial a esses estados, com a presença de técnicos, secretários, ministros, repasses de recursos e muito diálogo”, escreveu o presidente no X (antigo Twitter).

“Determinei aos ministros que todas as equipes estejam mobilizadas e à disposição dos governos estaduais e das prefeituras. O governo federal está atento, presente e atuando para atender a população e remediar os danos causados pelos extremos climáticos”, completou.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Waldez Goés, da Integração e Desenvolvimento Regional, foram a Blumenau (SC), ontem (11), para avaliar a situação das cidades mais atingidas pelas chuvas no estado. Junto ao governador Jorginho Mello (PL), eles sobrevoaram a região do Vale do Itajaí.

"Estamos trabalhando o dia inteiro, dando continuidade a toda assistência humanitária, estratégia de restabelecimento e reconstrução diante dessas chuvas intensas, e muito alagamento — atingindo mais de 100 municípios em Santa Catarina e milhares de pessoas", comentou Goés. No início da manhã, o grupo sobrevoou cidades do Vale do Itajaí, como Taió, que teve ruas inundadas por cheia de rio. Depois, seguiram para reunião em Blumenau, onde prefeitos e agentes da Defesa Civil fizeram apelo por ajuda do governo federal.

Já o Amazonas enfrenta uma seca histórica e o governo federal adiantou o pagamento do Bolsa Família e o do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para os 55 municípios em estado de emergência (de um total de 62) por causa da seca que assola a Região Amazônica. Na última semana, uma comitiva formada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e por Marina Silva e Waldez Góes, visitou Manaus e sobrevoou as cidades afetadas.

Lula voltou às agendas oficiais nesta semana, após 10 dias de repouso em recuperação de duas cirurgias, uma no quadril e outra nas pálpebras, que ocorreram no fim de setembro. Na segunda (9), ele teve outra reunião por videoconferência com os ministros José Múcio, da Defesa; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência; Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; Paulo Pimenta, da Secom; o assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim; e o chefe do gabinete pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola. O encontro foi para tratar do contexto de ataque do grupo palestino Hamas à Israel.