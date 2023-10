ALMG: sindicalistas reivindicam mais psicólogos na Polícia Civil

440

A deputada Beatriz Cerqueira (PT), que solicitou a realização da reunião, defendeu o fortalecimento da Polícia Civil e a nomeação de mais psicólogos aprovados no último concurso público (foto: Willian Dias/ALMG)



A Comissão de Administração Pública liderou a reunião. O tema central em discussão foi a sobrecarga enfrentada pelos servidores nessa área devido à insuficiência de pessoal. Por outro lado, apesar do concurso ainda estar em vigor, muitos candidatos aprovados não foram convocados. Os servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se reuniram na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para debater a nomeação dos candidatos aprovados no último concurso para analistas na especialidade de Psicologia.







Durante sua intervenção no Plenário, ela enfatizou que o adoecimento mental dos policiais pode comprometer a prestação de serviços à população.

Falta de Pessoal

Atualmente, o Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) tem apenas 10 psicólogos para atender todos os servidores, aposentados e dependentes. Há também escassez desses profissionais nas delegacias, especialmente nas especializadas em atendimento às mulheres. Segundo Cerqueira, há informações de que muitas dessas delegacias estão funcionando com psicólogos cedidos pelas prefeituras.





A situação do Instituto Médico Legal (IML) também é motivo de preocupação. Há denúncias de que apenas 3 psicólogos atendem toda a demanda de familiares e vítimas de abuso sexual de crianças e adolescentes. A falta de transparência no portal dificulta a identificação precisa de quantos psicólogos estão atuando na PCMG e onde estão lotados. A instituição não fornece informações claras sobre a disponibilidade de analistas por área, uma vez que o cargo abrange diversas profissões.

Saúde Mental

As dificuldades no atendimento psicológico, somadas aos problemas no ambiente de trabalho, estão levando ao adoecimento mental dos policiais civis, como destacou o perito Erick Souto Guimarães. Ele relata que ingressou na Polícia Civil em 2013 e, em 2017, começou a apresentar os primeiros sintomas de adoecimento, como insônia e alterações de humor. Em 2018, assumiu uma carga de trabalho maior, o que agravou sua situação.





Guimarães menciona que suas queixas foram desconsideradas e ele foi acusado de inventar desculpas para evitar o trabalho. "Eu me vi em um ambiente hostil, onde minha dor e vulnerabilidade eram exploradas", conta. Ele relata que se sentiu humilhado e estigmatizado por ter adoecido.





Mesmo com a saúde mental comprometida, o perito afirma ter sido solicitado a trabalhar enquanto estava de licença médica. O diagnóstico inicial de depressão leve progrediu para estresse pós-traumático. Atualmente, ele diz ser incapaz de desempenhar seu trabalho e teme uma aposentadoria compulsória que não garanta seu sustento.





Para a chefe do Setor de Psicologia da Academia de Polícia Civil (Acadepol), Tânia Maria Oliveira Alves, os policiais civis estão desamparados e abandonados pelo Estado. "Existe um mito de que o policial não pode demonstrar fraqueza nem adoecer. Os servidores da Polícia Civil perderam a esperança e a motivação, elementos essenciais para a promoção da saúde mental", declara.





Segundo a psicóloga, os fatores determinantes para o adoecimento mental da categoria incluem a exposição constante à violência e agressão, abusos de autoridade e más condições de trabalho. Além disso, ela argumenta que há uma cultura organizacional que privilegia algumas carreiras em detrimento de outras, o que propicia um ambiente favorável ao assédio moral.

Preocupação também na Câmara

Para o deputado federal Pedro Aihara (Patriota-MG), a questão vem afetando a saúde mental dos servidores. "Existe um preconceito, por exemplo, em relação ao policial militar que busca ajuda para cuidar de sua saúde mental; muitas vezes, é rotulado como fraco", explica o ex-porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.





O parlamentar é o autor do PL 4759/23, que propõe a divulgação de dados sobre saúde mental e casos de servidores que tiraram a própria vida. "A única forma de enfrentar esse problema é ter um mapeamento abrangente do seu tamanho, de onde e como acontece, e, a partir disso, saberemos como combatê-lo."

ALMG

A ALMG já abordou as dificuldades enfrentadas pelos servidores da Polícia Civil em julho deste ano. Na ocasião, foram apresentadas denúncias de assédio moral e sobrecarga de trabalho, resultando em um elevado índice de adoecimento, o que é agravado pelo número reduzido de psicólogos.





Foram convidados para a audiência, entre outros: a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto; a chefe da polícia, Letícia Reis; além de representantes da Acadepol, do IML, do Hospital da PCMG, dos sindicatos dos servidores e do Conselho Regional de Psicologia.