Deputado irmão de Cleitinho se filia ao PL: 'Afinidade com Bolsonaro'

Assim como seus irmãos Cleitinho e Gleidson Azevedo (Novo), o deputado estadual optou por deixar o Partido Social Cristão (PSC) após a incorporação ao Podemos (foto: Redes Sociais/Reprodução)









Quando questionado sobre a visita do ex-presidente Bolsonaro a Belo Horizonte no último fim de semana, o deputado explicou que a decisão de trocar de partido foi motivada pela "afinidade" com o ex-presidente. Segundo ele, "aproveitando a sua presença e aprovação, decidimos nos filiar no último dia de sua passagem por BH", relatou à reportagem.





O deputado estadual Eduardo Azevedo oficializou sua filiação ao Partido Liberal (PL) no último domingo (8/10). Irmão do senador Cleitinho (Republicanos-MG), ele afirmou aoque a escolha se deu por causa da afinidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).