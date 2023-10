Conselho Tutelar: sai o resultado da eleição em BH

440

Saiu o resultados das eleições do Conselho Tutelar em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A)

O resultado do Conselho Tutelar de Belo Horizonte foi divulgado nesta quarta-feira (4/10) no Diário Oficial do Município (DOM), em comunicado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Foram eleitos 45 conselheiros tutelares por votação, cinco para cada uma das nove regionais da capital. Os eleitos tomam posse em 10 de janeiro de 2024 e têm mandato até 2027.

O cargo prevê uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, incluindo plantões, e tem um salário mensal de R$ 4.433,15.

Veja o resultado por regional:

Barreiro

Kele - 1.087 votos (Reeleita)

Eliana Pinheiro - 736 votos

Priscila Alves - 728 votos (Reeleita)

Edna - 614 votos

Victor Campos - 548 votos

Centro-Sul

Dalila Rosane - 1.825 votos

Patrícia Reis - 1.809 votos (Reeleita)

Luciane Cezarina - 443 votos (Reeleita)

Adriana Kalina - 395 votos

Jorge Custódio - 373 votos

Leste

Livia Santos - 823 votos

Alida Maria de Jesus Costa - 753 votos (Reeleita)

Marcia Crispim - 729 votos

Vânia Costa - 597 votos

Professora Maria Cristina - 596 votos

Nordeste

Carlos Junior - 1.024 votos (Reeleito)

Luciana Fidelis - 853 votos (Reeleita)

Surya Noara - 740 votos (Reeleita)

Deia Militão - 613 votos

Sindalva Lopes - 529 votos (Reeleita)

Noroeste

Rosimeire Pinto- Meirinha - 1.134 votos (Reeleita)

Gleiciane Martins - 883 votos (Reeleita)

Laura Moreira - 732 votos (Reeleita)

Danielle Lúcia - 726 votos (Reeleita)

Lenimara Rocha - 524 votos (Reeleita)

Norte

Cristiane - Tia Cris - 803 votos

Conselheira Tutelar Ângela - 585 votos (Reeleita)

Guu - 512 votos

Sheila Simão - 509 votos

Mirna Gonçalves Niversino - 500 votos

Oeste

Maxwell Miguel- Dudu - 943 votos (Reeleito)

Camila Ribeiro - 915 votos

Vanessa Beco - 755 votos (Reeleita)

Lorena Silva - 645 votos

Flavia Cristina de Lima - 469 votos

Pampulha

Maria Elisa - 956 votos

Bárbara Cristina - 895 votos (Reeleita)

Bruno Gleidson - 532 votos

Tia Rosângela - 435 votos

Mônica Tatá - 394 votos (Reeleita)

Venda Nova