Presidente Lula tem alta antes do prazo previsto pelos médicos

440

Lula vinha se queixando há meses de uma dor na cabeça do fêmur (foto: Ricardo Stuckert/PR)









A cirurgia no quadril foi uma artroplastia, que consiste na substituição da cartilagem desgastada por uma prótese. Lula vinha se queixando há meses de uma dor na cabeça do fêmur, no encaixe com o quadril.





O procedimento nas pálpebras já era planejado e foi feito aproveitando a anestesia geral da cirurgia principal.

Evolução clínica

"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva, submetido em 29/9 a cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia, após boa evolução clínica, encontra-se de alta hospitalar e seguirá em reabilitação ambulatorial", afirmou o boletim médico desta tarde.

Lula começou a recuperação na sexta-feira. No sábado (30), segundo os médicos, ele já andava pelo quarto e se exercitava. Nos primeiros dias após a operação, o presidente vai precisar de um andador para firmar os pés.

Volta para casa, antes do prazo previsto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o hospital neste domingo (1/10) depois de ter feito uma cirurgia no quadril e outra nas pálpebras na sexta-feira (29).