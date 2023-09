Lula será submetido a cirurgia no quadril nesta sexta-feira

440

Lula vai se submeter a uma artroplastia total do quadril direito para tratar uma artrose (foto: (Reprodução/CanalGov))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se submeter, nesta sexta-feira, a uma artroplastia total do quadril direito para tratar uma artrose — desgaste na cartilagem que reveste as articulações. O procedimento ocorrerá no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde o chefe do Executivo será acompanhado por um time de profissionais que viajou de São Paulo para operá-lo, além da equipe brasiliense e a da Presidência.

Em casos gerais, a cirurgia de artroplastia é feita sob jejum de oito horas com anestesia geral raquidiana e sedação venosa. A duração é de cerca de duas horas, período em que é feita a substituição do osso afetado por uma prótese. Os médicos fazem uma incisão de cerca de 15cm na lateral do quadril, permitindo o acesso à articulação para substituir a cartilagem gasta, que compromete a mobilidade da articulação e provoca fortes dores.

A previsão é de que Lula, de 77 anos, permaneça até terça-feira no hospital. A recuperação deve levar 15 dias. Por isso, ele despachará, por ao menos três semanas, do Palácio da Alvorada. Além disso, vai ficar de quatro a seis semanas sem viajar. Só deverá voltar a cumprir agenda internacional no fim de novembro, quando irá aos Emirados Árabes participar da conferência do clima das Nações Unidas (ONU), a COP28. Depois, seguirá para a Alemanha.

Recuperação rápida

Segundo Lourenço Peixoto — chefe do Centro de Cirurgia do Quadril do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) —, a recuperação é rápida, e a maioria dos pacientes já pode andar no dia seguinte, usando muleta ou andador, além de fazer exercícios específicos de fisioterapia.

"Após a cirurgia, pode andar à vontade. Nas primeiras duas ou três semanas, em um ambiente controlado, perto de casa. Na terceira semana, já pode ser liberado para uma rotina mais leve, e cerca de um mês e meio depois, é liberado para viagens mais longas", afirmou o especialista.