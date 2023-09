Moraes vota para condenar primeiro golpista réu a 17 anos de prisão

440

O ministro Alexandre de Moraes (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta quarta-feira (13/9) para condenar Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu a ser julgado pela invasão e depredação de prédios públicos durante os atos golpistas de 8 de janeiro, a 17 anos de prisão.Em um voto duro, Moraes afirmou que os crimes foram cometidos por uma "turba golpista" e se tratou do ápice de uma escalada violenta que começou logo após o resultado das eleições. Relator, o ministro foi o primeiro a votar. Ainda restam os votos dos demais.O primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, foi condenado pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por meio de violência e grave ameaça, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.