Coaf aponta suspeita de lavagem de dinheiro em conta de Zambelli

O relatório do Coaf faz parte do material recebido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro (foto: (Ed Alves/CB/DA.Press))

Um relatório elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações bancárias suspeitas da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O documento, acessado pela CNN, aponta uma possível lavagem de dinheiro entre fevereiro de 2017 e julho de 2019. Segundo o Coaf, a parlamentar utilizou uma conta bancária pessoal para receber R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas.

Fundado em julho de 2011, o movimento social foi criado por Zambelli e tinha o combate à corrupção e impunidade como lema. O relatório do Coaf faz parte do material recebido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro e passará por investigação do colegiado.

“Carla Zambelli Salgado, atualmente deputada federal de São Paulo, utilizando sua conta PayPal pessoal para receber doações em favor da Associação Movimento nas Ruas. Carla é fundadora da Associação. Visto que a conta PayPal deve ser utilizada para movimentação de recursos próprios, concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da sra. Carla caracterizam movimentação de recurso de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro”, diz o documento do Coaf.

O nome da deputada Zambelli voltou à tona após o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto à CPMI e Polícia Federal. Segundo ele, a parlamentar o pagou para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O hacker também afirmou que Zambelli solicitou que ele invadisse as urnas eletrônicas ou a conta de e-mail e telefone do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Correio Braziliense tentou contato com a deputada Carla Zambelli, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para futuras manifestações.