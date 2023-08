Zambelli é intimada pela PF por causa de revelações de hacker

440

Deputada federal teria articulado encontros do hacker com ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)



O depoimento deve ocorrer na semana do dia 12 de setembro, conforme informado pela defesa da deputada. As informações são da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi intimada pela Polícia Federal (PF) para depor no inquérito que investiga as informações prestadas pelo hacker da 'Vaza Jato', Walter Delgatti Neto, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.