Marcha para Jesus pode receber verba municipal, afirma TCE-MG

Verbas municipais podem ser destinadas para custeio da Marcha para Jesus. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) após uma consulta feita ao órgão. O parecer da Corte de Contas mineira aponta que o evento tem “caráter sociocultural, folclórico, turístico, assistencial e até mesmo econômico”.

A consulta sobre o tema foi feita de forma eletrônica pelo deputado federal Lincoln Portela, de Minas Gerais, e o posicionamento do TCE-MG foi emitido na sessão do Tribunal Pleno realizada na última quarta-feira (30/08), presidida pelo conselheiro Gilberto Diniz. Na ocasião, os membros do colegiado aprovaram, por unanimidade, o voto do relator, Durval ngelo.