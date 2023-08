Carlos sobre situação de Bolsonaro: 'Parem com esse negócio de prisão'

440

Carlos Bolsonaro criticou aliados que alimentam a expectativa de prisão do ex-presidente (foto: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS) O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) pediu que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parem de comentar sobre uma possível prisão de seu pai. A declaração de Carlos ocorre em meio às investigações sobre Jair Bolsonaro e aliados no âmbito do caso das joias.









"Se quer ajudar, desconstrua a narrativa e não fique correndo atrás de cliques ou lacrações para se sentir importante validando a dor que o adversário sente prazer em fazer você sofrer. Óbvio que qualquer um sabe que já vivemos numa Venezuela, entretanto não é desse jeito que se luta. Os canalhas estão carecas de saber disso e estão utilizando sua psique para você validar algo que querem!", completou.

Caso das joias





A decisão tem o intuito de identificar se o dinheiro da venda das joias chegou até o ex-chefe do Executivo. As joias deveriam ser incorporados no acervo da União, já que o Tribunal de Contas da União (TCU) determina que presentes entregues em agenda internacional são de propriedade da República e não de uso pessoal.