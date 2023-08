Carla Zambelli pagou R$ 40 mil para hacker, diz advogado

440

Delgatti (esq.) ainda teria sido apresentao ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Zambelli (Dir.) (foto: Reprodução/Redes Sociais) Em depoimento à Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (16/8), o hacker Walter Delgatti disse que recebeu um valor de quase R$ 40 mil para invadir qualquer sistema do poder judiciário. O dinheiro teria sido pago pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em 2022.





O advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, afirma que o hacker tem provas do pagamento. “Foi próximo a R$ 14 mil em depósito bancário. O restante, em espécie. [Para] invadir qualquer sistema do Judiciário", disse o advogado em coletiva.





Delgatti foi preso no final de julho por uma operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de invasão nos sistemas do Judiciário. Na época, foi revelado que Zambelli apresentou o hacker ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o intuito de prestar informações sobre a segurança das urnas , mas ele afirmou que não conseguiu invadir o sistema.





O hacker, conhecido pelo caso da ‘Vaza-Jato’, é suspeito de inserir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).





"As inserções fraudulentas ocorreram após invasão criminosa aos sistemas em questão, com a utilização de credenciais falsas obtidas de forma ilícita, conduta mediante a qual o(s) criminoso(s) passaram a ter controle remoto dos sistemas. Os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica", informou a PF, em nota.